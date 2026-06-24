Empresa chinesa admite que vai substituir os seus 700 mil estafetas por robôs

A gigante chinesa do comércio eletrónico JD.com assumiu, sem rodeios, que os robôs acabarão por substituir os seus cerca de 700 mil estafetas.

Enquanto muitas empresas tecnológicas evitam abordar diretamente o impacto da automação no emprego, Richard Liu, fundador e presidente da JD.com, foi claro durante o APEC China CEO Forum, realizado em Shenzhen.

Segundo o responsável, citado pelo Financial Times, chegará o momento em que as entregas serão efetuadas quase exclusivamente por robôs, tornando desnecessária a função tradicional dos estafetas. Embora não tenha avançado uma data para esta transição, Liu considera que a mudança é inevitável.

Ainda assim, o executivo sublinhou que não pretende deixar os atuais trabalhadores sem meios de subsistência, defendendo uma estratégia de adaptação gradual à nova realidade tecnológica.

Requalificar antes de substituir

Para responder aos desafios desta transformação, a JD.com lançou um programa interno denominado Nirvana. O objetivo passa por requalificar os colaboradores antes que a automação domine.

A empresa já estabeleceu parcerias com cerca de 120 escolas na China para formar os estafetas em novas competências. Entre as áreas de especialização destacam-se a manutenção e reparação de robôs, e funções relacionadas com a supervisão e treino de sistemas de Inteligência Artificial.

Em declarações anteriores, o fundador da JD.com garantiu que nenhum trabalhador da linha da frente será despedido diretamente devido à substituição por máquinas.

JD.com já aposta fortemente na automação

De recordar que a JD.com não está apenas a antecipar uma tendência. A empresa é uma das referências mundiais na utilização de tecnologias automatizadas na logística.

Nos últimos anos, a gigante chinesa do comércio eletrónico tem vindo a testar armazéns autónomos, drones para entregas, carrinhas sem condutor e estações de recolha automatizadas.

Em várias cidades chinesas, estes sistemas já se encontram em funcionamento experimental, demonstrando o nível de maturidade alcançado por estas soluções.

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