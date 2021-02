Quem começou agora a usar o Telegram terá percebido que este serviço de mensagens não é muito diferente dos que estavam habituados a usar. A mudança do WhatsApp parece necessária para muitos e por isso esta proposta parece ser uma das escolhas.

Tal como aconteceu com muitas outras funcionalidades, basta explorar um pouco o Telegram para perceber que estão presentes. Hoje mostramos como pode editar as mensagens que já enviou para os seus contatos do Telegram.

Mudar para o Telegram não é complicado. Tudo o que encontram noutros serviços está presente para ser explorado e usado. O serviço tem-se adaptado e até permite agora que as conversas sejam importadas de outros serviços bem conhecidos.

Focado nas conversas, o Telegram dá aos utilizadores as funcionalidades que estes precisam e mais usam. Depois de mostrarmos como eliminar mensagens, hoje revelamos que podem editar qualquer mensagem, para que fique como pretendida.

Para realizarem este processo devem começar por identificar a mensagem que querem editar. Em seguida, devem carregar nela para que a possam depois escolher da lista que for apresentada. Ao ativarem essa opção, devem escolher a mensagem e escolher o lápis que se apresenta no topo.

O passo seguinte é óbvio e é que o que procuravam realizar no Telegram. Devem editar a mensagem e assim alterar o texto que enviaram para o contacto ou para o grupo. Podem mudar toda a mensagem e no final só precisam de carregar no visto que está à direita da mensagem.

Imediatamente a mensagem será alterada e mostrada em todos os dispositivos. Para mostrar aos utilizadores que esta foi mudada, será mostrada uma notificação a indicar que mensagem foi editada e assim não é a original.

Esta é mais uma das muitas funcionalidades que encontram no Telegram. Este serviço tem crescido nos últimos tempos, fruto da fuga do WhatsApp e de uma maior consciência para a necessidade de privacidade e segurança.