Além da fotografia! 6 utilizações extra para a câmara do iPhone

O iPhone é bastante popular, principalmente devido à sua câmara. Com ela, pode tirar fotografias muito boas e gravar as suas memórias favoritas com qualidade. Mas sabia que pode fazer muito mais com a câmara do iPhone? Trazemos 6 utilizações extra.

A câmara do iPhone pode fazer muito mais do que tirar fotografias e vídeos. Desde traduzir texto a ler códigos QR, há muito que a câmara do iPhone pode fazer.

1. Ler códigos QR

À medida que os códigos QR se tornam um meio popular de aceder a menus, ficheiros e sites, já não é necessário escrever URLs manualmente. Assim, quando estiver na rua e precisar de aceder a alguma informação, basta abrir a câmara do iPhone para aceder ao menu de um restaurante ou aderir a uma rede Wi-Fi.

Poderá já ter descarregado uma aplicação para o ajudar. Contudo, esse é um processo longo e que pode não ser totalmente seguro. Portanto, aponte para o código QR e será redirecionado para a página Web correspondente em segundos.

2. Substituir a câmara do Mac

A tecnologia que alimenta a câmara do iPhone é muito melhor do que a do Mac. E, no mundo atual, ter um computador com uma excelente webcam está a tornar-se cada vez mais importante se fizer muitas videochamadas, por exemplo.

A Apple lançou a funcionalidade Câmara de Continuidade juntamente com o macOS Ventura e o iOS 16. Graças a esta adição, pode ter uma melhor qualidade de webcam no seu Mac. Funciona sem fios e de forma integrada em várias aplicações de videoconferência, desde o FaceTime ao Zoom.

Com a funcionalidade Câmara de Continuidade, pode tirar maior partido da câmara do iPhone e melhorar a qualidade das suas videochamadas.

3. Copiar e traduzir texto

Se alguma vez vir um folheto ou um livro com uma língua estrangeira, a câmara do iPhone pode tornar-se num tradutor. Tudo o que precisa de fazer é apontar a sua câmara para o texto estrangeiro e, em segundos, a funcionalidade Texto detetável integrada na câmara do iPhone deverá reconhecer o texto.

Certifique-se de que o texto está dentro da moldura amarela, clique no ícone localizado do lado inferior direito e, em seguida, clique em "Traduzir", e aparecerá uma tradução básica.

4. Conversão de moeda e unidades de medida com a câmara

Não precisa de memorizar as várias unidades, moedas, e de fazer contas mentais complicadas para fazer conversões simples. Deixe que a aplicação Câmara resolva isso por si.

Tudo o que tem de fazer é apontar a câmara do iPhone para os dígitos que pretende converter, certificar-se de que estão dentro da moldura amarela e clicar no ícone de Texto detetável. A câmara deve reconhecer instantaneamente os dígitos e apresentar um ícone de conversão no canto inferior esquerdo.

Clique nele para ver o valor correspondente. Isto funciona na perfeição tanto para moedas como para unidades de medida.

5. Ampliar objetos

Talvez não tenha reparado que uma pequena aplicação chamada "Lupa", que vem pré-instalada no seu iPhone, pode transformar a sua câmara numa lupa.

Pode ajudá-lo a ver mais de perto textos ou objetos minúsculos. Entre na aplicação, aponte para um objeto e use o slider para dar zoom in e zoom out.

6. Medir objetos

Pode ter-se esquecido de levar a régua ou a fita métrica para um sítio onde estas dariam bastante jeito. Contudo, pode contar com a câmara do iPhone se ainda precisar de fazer algumas medições. E se tiver um iPhone 12 Pro ou um modelo Pro mais recente, este vem com um sensor LiDAR para medições precisas.

Pode obter medições de objetos e distâncias através da aplicação "Fita Métrica" pré-instalada que funciona com a câmara do iPhone e o sensor LiDAR (em modelos compatíveis). Pode até utilizá-la para medir a altura de outra pessoa. E esta é apenas uma das formas interessantes de utilizar o LiDAR no iPhone.

Abrir a câmara do iPhone e explorar

Aprender todas as formas divertidas de utilizar a câmara do iPhone pode realmente fazer a diferença. Agora, já sabe que tem um conversor de moeda, uma lupa, um tradutor e um leitor de códigos QR, tudo na câmara do iPhone.

Da próxima vez que precisar de fazer uma medição ou conversão rápida, não precisa de se preocupar em encontrar e instalar uma aplicação extra.

