6 razões pelas quais as câmaras dos Macs continuam tão más

É possível que já tenha aberto a câmara do seu Mac e se tenha assustado com o que viu. Também é possível que se tenha perguntado porque é que a Apple, entre todas as empresas de tecnologia, utilizou uma câmara tão fraca no Mac - uma das suas principais linhas de produtos.

A resposta não é assim tão direta, mas deixamos algumas razões pelas quais a webcam incorporada dos Macs não está à altura dos padrões atuais.

1. A resolução de 720p não é suficientemente boa

Geralmente, classificam-se as câmaras de vídeo com base nas suas resoluções. Assim, uma câmara que filma com uma resolução de 1280x720 é designada por câmara de vídeo de 720p. A maioria dos Macs modernos, incluindo o MacBook Air M1 e o MacBook Pro de 13 polegadas, capturam imagens a 720p, o que simplesmente não é o melhor.

Embora 720p ainda seja classificado como "HD", é agora considerado uma extremidade inferior, uma vez que melhores webcams 1080p e 4K estão disponíveis numa ampla gama de dispositivos.

Para contextualizar, a câmara principal do iPhone X pode filmar a 4K, embora tenha uma câmara de 1080p na frente. Um telemóvel fabricado em 2017 tem melhores câmaras do que qualquer MacBook lançado até à data. Esta é uma das razões pelas quais o iPhone X continua a ser uma ótima compra.

É importante notar que alguns MacBooks vêm com câmeras 1080p, como o MacBook Pro de 14 polegadas, o MacBook Pro de 16 polegadas e o MacBook Air M2 de 13 polegadas. A Apple deixou a câmara "topo de gama" para as pessoas que estão dispostas a pagar mais dinheiro por ela. Mas como a maioria das pessoas utiliza os Macs mais económicos, a experiência geral é a câmara de 720p.

2. Os MacBooks mais antigos não conseguem acompanhar o ritmo

Se estiver a utilizar um Mac de 2011, terá uma webcam de 720p. Mas vários fatores, para além da resolução, separam uma boa câmara de uma má. É necessário ter em conta outras tecnologias, como a lente, o sensor e o software de processamento de imagem.

A Apple aperfeiçoou muito a sua arte ao longo dos anos, especialmente no que diz respeito ao software. Infelizmente, a maioria dos Macs mais antigos não é compatível com o novo MacOS. Por isso, se quiser desfrutar de uma webcam melhor, talvez seja altura de trocar o seu portátil por um novo.

3. O tamanho da câmara é importante

Há uma razão para os modelos iPhone Pro terem normalmente mais lentes e uma construção mais "robusta" do que os modelos normais. E isso deve-se ao facto de o tamanho do hardware ser importante.

Repare no perfil lateral do ecrã do seu MacBook com a tampa aberta; verá que é mais fino do que qualquer iPhone alguma vez fabricado. Como é que vai caber uma boa câmara nesse ecrã sem estragar o design elegante e equilibrado pelo qual os MacBooks são adorados? Enquanto for um desafio para a Apple instalar confortavelmente componentes de câmara de grandes dimensões no Mac, as webcams continuarão a ser relativamente más.

4. A Apple dá prioridade à qualidade da câmara noutros produtos

Em vez de fabricar Macs volumosos para acomodar uma boa câmara, a Apple decidiu concentrar a sua energia em algo em que já é excelente: o iPhone.

Quando se descrevem as utilizações de um computador, filmar vídeos e tirar fotografias não estão nem perto do topo da lista. Mas, num smartphone, provavelmente estão entre as três primeiras. É simplesmente uma questão de dar prioridade à tecnologia onde ela é mais necessária.

De facto, a Apple oficializou a diferença com a 'Continuity camera', uma funcionalidade que permite utilizar a câmara do iPhone como webcam no Mac. Se tiver um iPhone XR (ou posterior) com iOS 16 e um Mac com macOS Ventura, pode substituir a webcam de qualidade inferior do Mac pela câmara do iPhone.

5. As boas câmaras custam dinheiro

Se a Apple decidisse apostar tudo e colocar a melhor câmara em todos os seus Macs, provavelmente não teria dinheiro para comprar um. A investigação e o desenvolvimento necessários para integrar todos estes componentes de grandes dimensões num portátil sem comprometer qualquer outra coisa custará muito dinheiro à Apple, o que se será refletido no preço.

Já para não falar do custo do hardware. Os componentes mais sofisticados e de maiores dimensões custarão mais a adquirir, aumentando o seu preço. Considerando que os Macs já são caros, aumentar ainda mais o custo pode fazer com que a Apple perca compradores para a concorrência mais barata.

6. Os Macs topo de gama têm melhores webcams

Como mencionámos anteriormente, alguns Macs premium têm câmaras de 1080p que podem competir com os smartphones das gerações anteriores. Funcionam bem para os fins a que se destinam, quer se trate de uma reunião ocasional ou de uma sessão de teste em direto. Por isso, considere a hipótese de atualizar para um Mac melhor se a qualidade da webcam for a sua principal prioridade.

Não se esqueça também que existem muitas coisas que pode fazer para melhorar a câmara do seu Mac atual. Pode experimentar uma melhor iluminação, utilizar o modo Retrato no FaceTime ou limpar a câmara. Se continuar insatisfeito, pode sempre adquirir uma webcam externa ou simplesmente utilizar o iPhone.

