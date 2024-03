Apple vai bloquear atualizações de aplicações de terceiros se sair da UE durante 30 dias

A Apple está a ser obrigada a permitir lojas de aplicações alternativas na UE. Contudo, não está a fazer mais do que o explicitamente exigido por lei. Isto é, se sair mais de 30 dias da União Europeia, as atualizações de aplicações de terceiros deixarão de funcionar!

Se for para fora da Europa, apps de lojas de terceiros poderão deixar de funcionar

A Apple manteve o seu controlo férreo sobre o software do iPhone durante quase 16 anos, mas isso terminou a 6 de março. Foi nessa altura que a Lei dos Mercados Digitais (DMA) da Europa entrou em vigor, obrigando a Apple a permitir lojas de aplicações de terceiros no iPhone.

A empresa de Cupertino esclareceu agora como irá lidar com os iPhones que saem da Europa, e não está a brincar. Se passar mais de 30 dias no estrangeiro, pode dizer adeus às aplicações de terceiros.

A União Europeia designou a Apple como um dos vários "guardiões" ao abrigo do DMA. Este facto sujeita a empresa a obrigações específicas para garantir uma concorrência leal nos mercados digitais. A lei também visa a Google, a Meta, a ByteDance, a Amazon e a Microsoft. A Apple autorizará, contra vontade, diga-se, lojas de aplicações de terceiros na UE - algumas empresas, como a Mobivention e a MacPaw, já estão a criar lojas para o mercado da UE.

A distribuição fora da App Store dá aos programadores e editores mais opções, o que pode levar a maiores receitas sem pagar a totalidade do preço da App Store. Mas nem todos poderão abrir uma loja. Logo "à cabeça" tem de dar garantia de 1 milhão de euros!

Se não vive na UE, a Apple vai garantir que não recebe nenhuma destas aplicações. A empresa atualizou uma página de suporte com uma redação vaga e com um pouco mais de pormenores. Anteriormente, a página dizia apenas que as aplicações carregadas lateralmente perderiam algumas funcionalidades durante "viagens de curta duração". Agora, a página deixa claro que o seu acesso a lojas que não sejam da Apple será cortado após 30 dias.

Países onde poderão existir lojas de terceiros Estas são os países onde será possível serem criadas lojas de apps de terceiros: Áustria

Bélgica

Bulgária

Croácia

Chipre

Chéquia

Dinamarca

Estónia

Finlândia Ilhas Alanda

França Guiana Francesa Guadalupe Martinica Maiote Reunião São Martinho (Saint Martin)

Alemanha

Grécia

Hungria

Irlanda

Itália

Letónia

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Países Baixos

Polónia

Portugal Açores Madeira

Roménia

Eslováquia

Eslovénia

Espanha Ilhas Canárias

Suécia

Um período de carência de 30 dias é suficientemente longo para que a maioria das férias e viagens não desencadeiem um confinamento, pelo que o número de clientes frustrados será reduzido. Se um utilizador permanecer na UE, pode continuar a utilizar as suas aplicações sem problemas. No entanto, mesmo sair da Europa por mais de 30 dias não irá desativar as aplicações carregadas lateralmente - apenas não será possível descarregar novas aplicações ou obter atualizações para as que já tem instaladas.

A Apple afirma que está a fazer uma determinação de localização sem rastrear a sua localização. A partir do iOS 17.4, os dispositivos móveis da Apple utilizam o "processamento no dispositivo" para determinar se o utilizador se encontra num país da UE e, em seguida, comunicam com a empresa-mãe. Isto dá possibilidade à Apple permitir ou bloquear mercados de aplicações alternativos.

É provável que haja soluções alternativas para falsificar a localização do telemóvel, mas a Apple não gostará. Isto pode acabar por ser mais um jogo do gato e do rato que faz lembrar os esforços da Apple para impedir o jailbreak.

