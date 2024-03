Tesla Cybertruck sobe a famosa Hell’s Revenge numa poderosa demonstração todo-o-terreno

Ainda há quem duvide das capacidades todo-o-terreno da Cybertruck. Apesar de ter limitações, como qualquer veículo, ao pé dos fumarentos não se saiu nada mal na famosa Hell's Revenge e no Hot Tub, desafiadores trilhos 4x4, para quem tem unhas! A Tesla mostrou que, como os outros a pick-up elétrica também se desenrasca muito bem. Imagens fantásticas para quem gosta destes desafios.

Cybertruck: uma besta a trepar paredes

Temos visto vários vídeos da Tesla a promover a Cybertruck, dando-lhe um legítimo cunho todo-o-terreno. A pick-up totalmente elétrica enfrentou desta vez o Hell's Gate no Hell's Revenge em Moab, Utah. Como se pode ver no vídeo, a Cybertruck foi capaz de sair do Hell's Gate sem suar.

À semelhança de outros trabalhos promocionais da empresa de Elon Musk, a subida da Cybertruck ao Hell's Gate em Hell's Revenge foi apresentada sem grande alarido. Simplesmente mostrava a pick-up a enfrentar o trilho íngreme e rochoso com proficiência. Quando chegou ao topo do Hell's Gate, a pick-up foi recebida pelos dois protótipos Baja Cybertruck da Tesla, que já tinham completado a subida.

O engenheiro responsável da Tesla Cybertruck, Wes Morill, observou num post no X, que a Cybertruck apresentada no vídeo promocional era um Cyberbeast com três motores. Os dois Baja Cybertrucks que já se encontravam no topo da subida, por outro lado, eram versões com dois motores da pick-up totalmente elétrica.

Tal como referido pelo engenheiro da Tesla, a Cyberbeast facilita bastante o todo-o-terreno.

Morill deixa mesmo uma pequena provocação a todos que acham que a pick-up já deu o que tinha a dar:

Temos estado a afiar o lápis para os controlos Off-Road e isso chegará à frota numa atualização OTA. O Trimotor (herói do vídeo) mostra como fazer todo-o-terreno em modo fácil. As duas pick-ups Baja, com dois motores, no final também o fizeram. E é possível fazê-lo sem bloqueios, embora exija mais perícia.

Observou o engenheiro da Cybertruck.

Apesar do seu nome bastante manso, a Hot Tub é uma área bastante complicada que já deixou inúmeros veículos presos nos últimos anos, como podemos ver no vídeo a seguir.

Morill também publicou um vídeo de acompanhamento do Cybertruck no Hell's Revenge. Desta vez, a pick-up elétrica pode ser vista a atravessar a infame banheira de hidromassagem (Hot Tub) de Hell's Revenge.

No entanto, parece que a Cybertruck conseguiu atravessar o fosso sem grande dificuldade.