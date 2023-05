No passado, Elon Musk e o CEO do Spotify já estiveram próximos. A causa é a mesma de sempre e foca-se na Apple e nas políticas da App Store. Mas agora as queixas subiram de tom com Elon Musk e o CEO do Spotify a reclamar contra as regras da loja da empresa de Cupertino.

Twitter e Spotify contra a App Store

Não é novidade que é complexo e lento o processo para lançamento de uma nova versão de uma app na App Store. Quer seja uma atualização ou algo completamente novo, tudo tem de ser avaliado pela Apple, que irá tentar dar o seu aval.

Claro que todo esta situação consome tanto tempo, levando a que os planos dos programadores caiam em situações não esperadas. Isso aconteceu com uma atualização do Twitter e foi o momento certo para que Elon Musk se queixasse e tentasse mostrar ao mundo a situação.

Ao publicar a sua queixa no Twitter, Elon Musk trouxe a público Daniel Ek, CEO do Spotify. Este último pegou nas declarações do homem do Twitter e aproveitou para se queixar sobre esta mesma situação e dado também a sua opinião, que já no passado foi revelada.

This is becoming a serious scaling challenge — Elon Musk (@elonmusk) April 30, 2023

A Apple tem procurado controlar de forma muito fina a entrada de software na App Store, para garantir a qualidade. Elon Musk, depois de ver o tempo que demorou a chegar a última novidade, reclamou que estava a tornar-se incomportável um problema de escalabilidade.

Daniel Ek, CEO do Spotify, aproveitou este momento de atenção e voltou a trazer o seu tema para a ribalta. Voltou a questionar os utilizadores sobre os pagamentos que as apps devem realizar e que revertem todos para a Apple, com todo o trabalho a estar com os programadores.

O Spotify tem sido um oponente forte da App Store no passado. Argumenta que a Apple pode oferecer assinaturas da Apple Music sem qualquer penalidade, enquanto o Spotify teria de dar à Apple 30%. Já Elon Musk disse antes que as taxas da App Store da Apple são essencialmente como ter um imposto de 30% sobre o uso da Internet.