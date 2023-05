Railway Empire 2, a (re)construção de um Império Ferroviário

A editora Kalypso Media e os estúdios de desenvolvimento Gaming Minds Studios, ambos sediados na Alemanha, encontram-se a ultimar o lançamento de Railway Empire 2. Trata-se da segunda etapa de uma série que começou aqui e que promete levar os caminhos ferroviários ainda mais longe.

Railway Empire 2 será, tal como o jogo original, um titulo de estratégia e de simulação que leva o jogador a criar um verdadeiro império ferroviário em plena Era da Revolução Industrial (por volta de 1830).

Começando com um simples e pequeno comboio, ainda com poucas carruagens, o jogador é desafiado a fazer crescer o seu negócio e, ao longo dos anos, ir cimentando a sua companhia ferroviária, até se tornar num magnata das ferrovias.

Com a opção de escolha de começar a sua aventura em plena Europa ou na América do Norte, os jogadores vão ter à sua disposição (gradualmente) mais de 60 locomotivas realistas e baseadas na História dos Comboios.

Um sistema de Mapas Regionais expansivos (com mais de 300 vilas e cidades reais), opções complexas e abrangentes de construção de ferrovias, sistemas realistas de terraformação para preparar os terrenos, Railway Empire 2 tentará reproduzir de forma fiel, o que é este negócio que na altura da Revolução Industrial teve um grande boom.

Segundo a Kalypso, as bases de Railway Empire 2 encontram-se no jogo original, estando assente no que de melhor se fez então, otimizando, melhorando e inovando de forma a que este novo titulo seja um verdadeiro passo evolutivo. Maior e melhor é a forma como Railway Empire 2 é caracterizado pelos seus responsáveis.

O jogo apresentará vários modos de jogo que englobam um Modo Campanha composta por 5 Capítulos, 14 cenários distintos, Free Play e Modos de Construção vários. Isto para não esquecer um modo coop onde 4 jogadores podem participar numa aventura multiplayer cooperativa.

Curiosidade para o facto dos jogadores poderem participar em qualquer das viagens dos seus comboios numa perspectiva da primeira pessoa (tanto numa carruagem, como na cabine do condutor), experienciando dessa forma o jogo de uma outra forma completamente distinta.

Data de largada de Railway Empire 2 está marcada para 25 de Maio deste ano, com paragem obrigatória no Xbox Game Pass (consola e PC). O jogo será lançado para Xbox Series X e Xbox One consoles (por via de Smart Delivery), PlayStation 5, Playstation 4 e PC. Existem planos para lançar Railway Empire 2 para Nintendo Switch mais tarde este ano.