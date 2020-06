“Startup israelita cria carro voador parecido com DeLorean do “Regresso ao Futuro””

O segmento do mundo automóvel tem sofrido muitas mudanças ao longo dos anos. Se o moderno agora é ser elétrico e autónomo, o futuro próximo poderá requisitar outra faceta pouco explorada: os carros voadores.

Pode o leitor achar que é estranho e apenas uma ideia que deve ficar na ficção e não na realidade. No entanto, uma startup em Israel encontra-se a desenvolver um automóvel voador movido a hidrogénio. Curiosamente, o carro tem muitas parecenças com o DeLorean, do filme “Regresso ao Futuro”.

Temos assistido a uma verdadeira revolução no mercado dos automóveis. Hoje os veículos chegam mais do que apetrechados para oferecer ao condutor tudo aquilo que ele precisa e ainda mais. Assim, facilmente vemos hoje o veículo a interagir com o nosso smartphone e a oferecer-nos um leque de oportunidades e funcionalidade. São cenários que há alguns anos eram apenas ficção!

Mas há uma área em que a inovação ainda não deu sinais muito concretos, que são os carros capazes de voar. Neste segmento há alguns investimentos aplicados a táxis voadores, nomeadamente por parte da empresa Lilium. Há ainda um conceito a passar por vários testes pela alemã Volocopter. E já perto do final do ano de 2019, a Porsche e Boeing também de juntaram na tentativa de criar um carro elétrico voador.

Mas há agora mais um pequeno passo nesta área inovadora.

Startup israelita cria carro voador que pode ser um táxi futurista

A empresa embrionária Urban Aeronautics, em parceria com a HyPoint, está a desenvolver um carro voador que é movido a hidrogénio. O veículo tem um design futurista e faz mesmo lembrar o carro DeLorean, do filme “Regresso ao Futuro”.

Trata-se assim de um eVOLT, Electrical Vertical Takeoff and Landing (elétrico de voo e aterragem vertical), designado CityHawk, que poderá vir a ser usado futuramente como táxi aéreo.

O carro voador não tem asas, mas está equipado com as ventoinhas que o mantém suspenso no ar. As suas dimensões são próximas de um SUV comum e ao nível de capacidade, este carro voador está preparado para levar até 6 passageiros.

Esta já não é a primeira vez que a Urban Aeronautics se lança no desenvolvimento de veículos voadores, tendo já feito demonstração de alguns testes em 2018.

A parceira HyPoint é uma fabricante de células de hidrogénio que será o ‘combustível’ que alimenta este carro voador. O hidrogénio tem sido amplamente usado em vários veículos, como, por exemplo, pick-ups elétricas e camiões.

Para já não há muitas mais informações sobre o futuro deste carro, havendo ainda várias dívidas sobre a sua possível comercialização. No entanto, esta a outras soluções poderiam dar um contributo importante na questão de congestionamento de trânsito e acidentes rodoviários.

