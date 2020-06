O mercado das pick-ups nos Estados Unidos será muito forte nas próximas décadas. Conforme temos visto, são várias as marcas a desenvolver veículos elétricos para este segmento. A Tesla, Ford e GM são exemplos de empresas que estão a apostar forte neste tipo de veículo. No entanto, a Nikola, que sem lançar qualquer veículo, tem marcado o mundo automóvel, promete agora uma pick-up elétrica de hidrogénio com cerca de 1000 km de autonomia.

Trevor Milton, CEO da Nikola Motors, anunciou que a Nikola Badger, uma pick-up elétrica, com um sistema de pilhas de hidrogénio, estará disponível em breve.

Nikola Badger: a pick-up elétrica que entusiasma o mercado

Nikola Motor, outro construtor americano especializado em veículos de emissão zero, que também leva o nome do inventor e engenheiro Nikola Tesla, apresentou esta semana as suas credenciais nesta corrida louca. A empresa anunciou a abertura das encomendas para a aquisição da Nikola Badger, a partir do dia 29 deste mês. Esta pick-up elétrica de bateria de hidrogénio ajudou a valorizar os títulos da marca para o dobro… sem vender um único veículo!

Assim, a empresa vale agora 21,9 mil milhões de dólares, apenas 2 mil milhões a menos que a Ford Motor.

Este novo modelo será apresentado num evento onde este veículo de emissão zero será exibido ao vivo. Conforme tem sido veiculado pela marca, esta oferta servirá para reforçar a imagem da marca, que vai apostar num estilo de apresentações tipo Tesla.

Autonomia é um trunfo desta pick-up elétrica

A Nikola Badger promete cerca de 966 km de autonomia e cerca de 482 km, apenas com o depósito de hidrogénio de 8 kg. A sua célula de combustível fornece até 120 kWh e dará um alcance de 485 km, graças à sua capacidade de gerar 160 kWh, rivalizando com o Tesla Cybertruck ou com o Rivian R1T, que prometem 805 km e 643 km de alcance, respetivamente.

O seu desempenho em estrada é suportado por uma transmissão elétrica que enviará os seus 919 cv e 1.329 Nm de binário às quatro rodas. Assim, a máquina permite ir dos 0 aos 96 km/h em 2,9 segundos. Portanto, num rápido vislumbre das características, a primeira oferta da Nikola não parece nada má!

Além disso, e já que estamos a falar em números, esta quer mesmo rivalizar com a Cybertruck até no tamanho. Segundo os números apresentados, a Badger mede 5.890 mm de comprimento, 2.180 mm de largura e 1.870 mm de altura, ligeiramente maior do que o Tesla Cybertruck.

Capital europeu está a fortificar a Nikola

A empresa americana está a atravessar um doce momento. Em fevereiro, anunciou, entre outras coisas, uma injeção de capital da CNH Industrial (Iveco) no valor de 250 milhões de dólares. Assim, a Iveco passou a deter 7,11% da marca, que recentemente se estreou na Bolsa de Nova Iorque (NASDAQ) com grande sucesso.

Segundo o que foi avançado, a empresa Nikola planeia entregar o seu primeiro camião 100% elétrico em 2021. Posteriormente, este será seguido por dois modelos de células de combustível elétricas, em 2023. Embora até à data ainda não tenha entregado um único camião elétrico, existem já muitos interessados. De tal forma que a empresa já tem planos para construir uma instalação de 112.000 m² a sul de Phoenix e começar a fabricar camiões em 2021.

Leia também: