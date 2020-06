Portugal: Velocidades de internet nunca inferiores a 20 Mbps?

No geral, o serviço de internet em Portugal é bom. No entanto, como também é sabido, o serviço não chega a todos da melhor forma. Há zonas do país onde se pode usufruir de velocidades na ordem dos Gbps, por fibra ótica, mas há outros locais onde a rede é inexistente ou simplesmente com taxas de transmissão desajustadas à realidade que se vive hoje.

Recentemente a Associação de Consumidores de Portugal (ACOP) exigiu à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) a realização de um levantamento “exaustivo e independente” das velocidades praticadas no país, em especial em zonas não-urbanas.

ACOP quer internet com velocidade mínima de 20 Mbps

De acordo com um comunicado enviado à Lusa, além de um levantamento da Internet em Portugal, a ACOP, pretende que a Anacom estabeleça velocidades mínimas obrigatórias de serviço de internet “nunca inferiores a 20 megabits [Mbps]“, através das quais as operadoras “garantam a todos os cidadãos, em todas as partes do território nacional, condições de igualdade de acesso a comunicações de internet”.

A ACOP recorda ainda que há pouco mais de um mês, em 07 de maio, escreveu ao ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, com conhecimento à Anacom, a pedir a realização de uma “verificação exaustiva das velocidades de internet praticadas pelos vários operadores nas zonas não urbanas do território português”.

De referir que, na altura, a associação de consumidores evidenciava que em vários pontos do país “registam-se recorrentemente” velocidades “inferiores” a 2 Mbps nos serviços de comunicação fixa e inferiores a 500kbits [0,5 Mbps] no que diz respeito ao seriço da rede móvel.

A ACOP defende ainda que uma “não-discriminação” entre quem viva nos meios urbanos e quem esteja domiciliado nos meios exteriores às urbes”. Se não sabem a velocidade do vosso serviço, aproveitem para fazer o teste na ferramenta que o Pplware disponibiliza.

Teste a velocidade do seu serviço