Novidades de abril do PlayStation Now

Abril já chegou e com ele, chegara também novidades ao catálogo do Playstation Now, o serviço de subscrição de jogos na nuvem da Sony Playstation.

Todos os jogadores que possuam uma subscrição válida do serviço Playstation Now podem contar, neste mês de abril e tal como costuma ser habitual, com novos jogos no catálogo do serviço da Sony.

Venham conhecer os jogos que chegaram agora ao PS Now, encabeçados pelo fantástico Marvel’s Avengers.

Marvel’s Avengers

Palavras para quê? Os Avengers estão no Playstation Now para que todos os jogadores possam vestir o uniforme dos seus heróis preferidos.

Desde dia 5 de julho, todos os jogadores com subscrição válida do serviço, terão a oportunidade de experimentar este jogo da Square Enix, que combina uma história cinematográfica original com uma jogabilidade individual ou cooperativa.

Marvel’s Avengers tem início no Dia-V, quando o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, a Viúva Negra e o Thor estão a apresentar uma sede hi-tech dos Vingadores em São Francisco… e o seu novo helitransportador alimentado por uma fonte de energia experimental. A celebração torna-se fatal quando um catastrófico acidente provoca uma devastação massiva. Culpados pela tragédia, os Vingadores separam-se.

Cinco anos mais tarde, com todos os super-heróis proscritos e o mundo em perigo, Kamala Khan, uma adolescente de New Jersey, descobre uma chocante conspiração e a única esperança é reunir os Vingadores a tempo de travar os planos da Ideias Mecânicas Avançadas, uma das maiores ameaças que a Terra já teve de enfrentar.

Borderlands 3

Borderlands 3 vai estar disponível no catálogo de jogos do PlayStation Now até ao próximo dia 29 de setembro.

Em Borderlands 3, temos a oportunidade de jogar com um dos quatro novos Vault Hunters, os caçadores de tesouros mais perigosos das Borderlands, e personalizá-los à nossa maneira. Iremos encontrar imensas opções de personalização e árvores de habilidades distintas para adaptarmos o nosso Vault Hunter ao nosso gosto e estilo de jogo.

The Long Dark

The Long Dark trata-se de uma experiência profunda de exploração e sobrevivência para um jogador que desafia a criatividade ao longo de um extenso território gelado, no rescaldo de um desastre nos campos magnéticos terrestres.

Neste jogo, não há mortos-vivos, existindo apenas os jogadores, o frio e tudo o que a Mãe Natureza decida colocar no seu caminho.