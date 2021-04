iOS 14 já está instalado em 90% dos iPhones passados apenas 7 meses

A Apple tem um ecossistema que permite uma atualização rápida dos dispositivos. Segundo o site de análise do mercado dos sistemas operativos, Mixpanel, com menos de 7 meses após o lançamento do iOS 14 e iPadOS 14 no mercado, há já cerca de 90% de iPhones e iPads compatíveis com esta versão.

É muito provável que este seja um recorde de número de equipamentos tão rápido atualizados para a última versão do sistema operativo.

iOS 14 e iPadOS 14 em 90% dos dispositivos compatíveis

O iOS 13 era até agora um dos mais rápidos a ser adotado no panorama dos dispositivos compatíveis Apple. No entanto, esta versão só passados mais de 9 meses ultrapassou a marca dos 80%. Como tal, o iOS 14 já havia feito a diferença quando em fevereiro deste ano, a Apple deu a conhecer que o mais recente sistema operativo para o iPhone havia atingido os 86%.

Estes números são uma boa notícia para a Apple e dá uma demonstração de controlo e gestão apertada do parque de máquinas. Os índices ajudam também empresa a aperceber alguns dados relativos à forma como os proprietários destes dispositivos os usam.

Mais gestão e segurança com o controlo da plataforma

A Apple tem uma grande vantagem, pois com este nível de adoção consegue gerir quer as pequenas alterações dentro da versão, quer as importantes correções. Aliás, recentemente a empresa lançou uma atualização que visava sanar uma vulnerabilidade crítica.

Conforme foi referido, a empresa lançou com urgência o iOS 14.4.2 para iPhone, o iPadOS 14.4.2 para iPad e o watchOS 7.3.3 para Apple Watch que incluíam uma importante correção de segurança para o WebKit. Segundo a Apple, esta falha pode ter sido explorada ativamente.

Com a próxima versão, eventualmente a última do iOS 14, a Apple quer apertar mais a privacidade e entregar ao utilizador o controlo de algumas ações fulcrais. Assim, no iOS 14.5, os utilizadores serão os decisores se querem ou não deixar as aplicações monitorizarem as visitas à web, entre outras ações.

Portanto, se ainda não atualizou, a nossa sugestão é que atualize para ter uma versão mais segura e mais otimizada do iOS.

