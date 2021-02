Apple: iOS 14 já está instalado em 86% dos iPhones

O iOS é o sistema operativo que mais rapidamente chega com as novas versões aos dispositivos suportados. Assim, com o lançamento do iOS 14 para o público em geral há cerca de seis meses, a taxa de adoção disparou.

A empresa deu a conhecer hoje os números de utilização do iOS 14 e fica confirmado o esforço em manter as máquinas atualizadas.

iOS 14 perto dos 90% de adoção nos iPhones

De acordo com os números atualizados no site para programadores Apple, o iOS de última geração está agora instalado em 80% de todos os iPhones vendidos até hoje. Além disso, está também em 86% dos iPhones vendidos nos últimos quatro anos.

Mais, o iPadOS 14 já está instalado em 70% de todos os iPads ativos e em 84% dos iPads lançados nos últimos quatro anos.

De acordo com os números publicados no passado dia 24 de fevereiro, a adesão ao iOS 14 e ao iPadOS 14 foi excelente.

A adoção subiu para 26% apenas uma semana após o lançamento e subiu agora para 86%. Então, comparando estes valores com os últimos relatados, a taxa de adoção aumentou 5%.

A Apple atualizou a sua taxa de adoção do iOS pela última vez em dezembro, quando revelou que o novo iOS estava instalado em 81% de todos os dispositivos.

Além disso, disse que 12% de todos os iPhones ativos ainda usam iOS 13, e apenas 2% de todos os iPhones ativos têm iOS 13 ou inferior.

Para aqueles que procuram comparar estes resultados com o Android, não podemos ombrear estes números, pois a Google parou de relatar as taxas de adoção do Android.

A Apple está agora prestes a lançar uma quinta atualização importante para o iOS 14, o iOS 14.5. Este trará o desbloqueio do iPhone usando o suporte do Apple Watch quando o utilizador usa máscaras.

Além disso, trará suporte para Dual SIM 5G, transparência de seguimento nas aplicações e muito mais.