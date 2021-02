O Android quer ajudar as apps a monitorizar o sono dos seus utilizadores

Presentes de forma permanente no nosso dia a dia, os smartphones conseguem recolher informação útil e detalhada sobre os utilizadores. Esta integra-se muitas vezes com dispositivos como smartbands ou smartwatches, complementando-se.

Se até agora o Android não tinha uma forma dedicada a recolher dados sobre o sono, a Google resolveu alterar este cenário. Passou a haver uma API dedicada a esta função e que pode ser usada já por todos os programadores.

Apesar de não vermos, os nossos smartphones conseguem gerar um fluxo de informação constante sobre os utilizadores. Mais do que dados de utilização, estes sensores conseguem determinar a posição do utilizador, em que ambiente está e até se este está acordado ou a dormir.

Esta informação é já usada por muitas apps para determinar padrões em muitos cenários, inclusive sobre o sono, ainda que sem grande detalhe. São várias as apps que prometem avaliar os padrões de sono e como o utilizador descansa.

Pois a Google quis ajudar os programadores e dar-lhes ainda mais ferramentas e acesso a informação. Para isso criou o que chamou de Sleep API, dedicada a fornecer informação sobre o sono dos utilizadores do Android.

A forma como a Google vai registar e disponibilizar os registos de sono é também já conhecida. Uma primeira e que dá uma “confiança no sono”, que é relatada num intervalo regular (até 10 minutos) e uma segunda de sono diário, que é registada após o detetar de um acordar do utilizador.

O que a Google pretende com a Sleep API é criar um padrão de medição do sono no Android. Até agora as apps tinham a seu cargo essa medição, recorrendo aos sensores, e criando os seus algoritmos. Com esta novidade fica padronizado e permite uma maior confiança nos dados.

A nova API pode ser já explorada pelos programadores e estará já nos smartphones Android. Chegou com a mais recente versão da Play Store e está acessível a todos para que possam usar as apps com esta novidade.