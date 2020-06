A Apple tem um controlo apertado no seu ecossistema ao ponto de insistir com os seus utilizadores na hora de atualizar os seus equipamentos. Além disso, a empresa quer manter o máximo possível de smartphones atualizados em versões seguras e modernas. Como tal, a empresa deverá suportar no iOS 14 os mesmos equipamentos que suporta no iOS 13.

Segundo os dados agora divulgados, a adoção da mais recente versão do iOS atinge 81%, mas eleva-se a outro patamar quando são considerados outros intervalos de tempo.

Adoção do iOS 13 está acima dos 80%, diz a Apple

A Apple anunciou os números atuais de adoção para iOS 13 e iPadOS 13. Num gráfico publicado no seu site de programadores, a empresa revelou que no dia 17 de junho de 2020, 81% dos iPhones estavam a usar o iOS 13. Além disso, pode também ser percebido que 13% estavam a usar o iOS 12 e apenas 6% corriam uma versão anterior do firmware.

Para dispositivos vendidos após 17 de junho de 2016, estes números eram diferentes. Assim, a percentagem de equipamentos com iOS 13 era de 92%, iOS 12 de 7% e apenas 2% nas versões anteriores do firmware.

E o iPad?

No que toca ao iPadOS o cenário está igualmente favorável. Isto é, cerca de 73% dos iPads estão a usar o iPadOS 13. No que toca ao uso de versões anteriores, a Apple referiu que 16% estão a usar o iOS 12 e 11% estão a usar uma versão anterior do firmware. Para dispositivos vendidos nos últimos quatro anos, 93% correm iPadOS 13, 5% têm instalado o iOS 12 e apenas 1% ainda continuam nas versões anteriores do firmware.

Este tipo de controlo permite à marca agir muito rápido na gestão dos seus milhões de equipamentos a gravitar em torno dos seus sistemas operativos.

