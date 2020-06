Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Devo instalar um SSD? Se sim qual o indicado?

Bom dia, Tenho um portátil ASUS X555LJ com um disco HDD de 1TB já com algum desgaste (+/- 6 anos) e estou a pensar trocá-lo por um SSD. Gostaria de saber se me podiam indicar o disco SSD qualidade/preço mais aconselhado para o meu PC. Obrigado, desde já, pela ajuda. Cumprimentos, Miguel Brandão

Resposta:

Miguel,

Hoje em dia, as drives SSD (que não são nem têm discos) têm uma fiabilidade que muito confortável, acima dos vulgares discos mecânicos.

É verdade que há fabricantes com índices de fiabilidade superiores, tanto em NAND flash como nas unidades controladoras, no entanto, e sendo que o computador onde pretende colocar já tem alguns anos, não precisará de uma drive de alta performance.

Assim, diria que ficará muito bem servido com a linha de entrada da Kingston, que é a A400. Comparando com a linha seguinte, KC600, há uma ligeira diferença na velocidade máxima de leitura sequencial (500 para 550MB/s) e alguma diferença na velocidade máxima de escrita sequencial (350 para 500MB/s), no entanto, na prática, e para o utilizador comum, isso terá pouco significado. A fiabilidade não deverá ser diferente.

Além da Kingston, também a série TR200 da Toshiba será adequada para o que pretende.

[Respondido por Hugo Cura]

O meu iMac tem um problema ou é o disco externo?

Boa tarde Tenho um iMac de 27 polegadas dos finais de 2013. Recentemente recorri a um ponto de assistência Apple para substituir o disco HDD de 1TB por um SSD com a mesma capacidade. Pedi também que me colocassem o disco antigo numa caixa externa para poder utilizá-lo como disco de backup. A caixa externa é uma “Port Connect” Sata I/II, 3,5 para ligar ao Mac através da porta USB 3.0, cujo cabo já vinha incluído. Tem adaptador de corrente próprio. A embalagem diz que é compatível com MacOs. O SSD funciona muito bem e o Mac ficou muito mais rápido. Quanto ao disco externo, por vezes, quando inicio o Mac, não liga. Preciso de desligá-lo no botão do power e voltar a ligá-lo para se ligar ao Mac. Gostaria de saber se isto tem a ver com a caixa do disco externo ou se se trata de má configuração no Mac. Tenho outro disco externo Verbatim de 3TB ligado a outra porta USB 3.0 do Mac, também com adaptador próprio, e sempre funcionou corretamente. Se o problema tiver a ver com a caixa, agradeço que me recomende outra. Obrigado. PS. Tenho Bootcamp com Windows e macOS. António Carvoeiras

Resposta:

Caro António,

Assim numa primeira abordagem, parece-nos claramente que o problema está na caixa. Convinha que fizesse, contudo, um teste antes de comprar outra.

A ideia será perceber onde está o problema. Pode ser a caixa, o cabo ou a alimentação. A convicção é que seja a caixa, mas pode ser um dos 3 componentes.

Se tudo funciona e outro disco, que diz ter, também funciona, serão eventualmente os novos componentes que adicionou.

Em termos de caixas, no mercado há várias. As OWC são muito interessantes, mas há muitas marcas.

[Respondido por Vítor Martins]

Será normal o Facebook pedir um documento de identificação?

Bom dia, Venho solicitar ajuda. Tenho iPhone X e hoje a app do Facebook informava que a minha conta estava desativa por movimentos suspeitos. Pediram verificação, recebi código no e-mail, apresentaram publicações e amizades recentes se queria manter, pediram password nova. Realizei tudo isso. Entretanto solicitam cópia de documento identificativo. Aqui achei estranho. Acrescento que o e-mail e sms recebida têm caracteres chineses. Podem ajudar-me se está tudo bem ou se estou a ser alvo de algo? Que devo fazer. Obrigado. José Sequeira

Resposta:

José,

Apesar de não ser um procedimento nomal e muito usado, o Facebook em algumas situações pode requerer o envio de um documento de identificação com fotografia.

Como poderá ler neste link, o Facebook tem este processo definido e documentado, para ajudar os utilizadores.

Como referiu que a sua conta esteve desativada por movimentos suspeitos, é normal que esse pedido tenha sido feito.

Para ser mais simples validar a origem dos pedidos e dos endereços a que vai aceder, recomendamos que faça esse processo no seu PC, num browser que seja da sua confiança.

O documento que enviar poderá também ter os números escondidos e colocada uma marca de água para impedir que seja usado por terceiros.

[Respondido por Pedro Simões]

Como resolver os problemas das impressoras no Windows 10?

Podiam dar uma ajuda,visto este fim de semana aconteceu deixou de dar para usar a impressora…já percebi que foi da atualizações do windows10. Visto ser uma loja e não puder acontecer esses casos e ficar a espera das atualizações,pois tenho clientes na loja e necessito do pc,como posso fazer para cancelar as atualizações automaticas,deixo o meu mail para se tiverem um link ou video para isso . Muito obrigado fico aguardar ajuda , Cumprimentos Paulo Silva

Resposta:

Paulo,

Esse problema já foi identificado e inclusive resolvido pela Microsoft. O problema estava no spooler do Windows 10 e impedia a impressão de qualquer documento, quer numa impressora física quer num simples PDF.

A solução já foi disponibilizada para ser instalada manualmente, estando relatada neste nosso artigo:

À data de lançamento do artigo, faltavam algumas versões terem acesso a esta melhoria. Entretanto, a Microsoft corrigiu parte deste problema, estando já também a versão 2004 com uma correção disponível.

Assim, se tem a mais recente atualização do Windows 10, deverá descarregar e instalar esta atualização.

[Respondido por Pedro Simões]

Como saber a data de criação de um ficheiro que me foi enviado?

Olá, boa tarde. Gostava de saber se me poderiam esclarecer uma dúvida. Sou professor e descarreguei um ficheiro áudio enviado por mail por um aluno. Precisava de verificar a data e a hora em que o aluno fez a gravação, mas quando acedo às Propriedades do ficheiro, a data e hora que me aparece é a do momento em que o descarreguei (em todos os campos “Data”). Obviamente não é essa a informação que preciso. Há forma de saber a data e hora de origem? Grato pela atenção. Sérgio Mady

Resposta:

Sérgio,

Sim, há forma de saber a data e hora de origem, desde que seja um ficheiro com metadata (mp3, por exemplo).

Na verdade, o A/V metadata que conseguimos ver, seja no Explorador do Windows ou mesmo em softwares como o Winamp ou VLC, não revela a data/hora original de criação.

É necessário ir um pouco mais além, e tenho pelo menos 2 soluções.

Solução offline:

Utilizar a ferramenta File Date Corrector. Basta fazer o download da versão Portable , apenas para teste, colocar a pasta onde está esse ficheiro áudio e clicar em Preview. Na lista ficheiro deve olhar à coluna “‘Created’ correction”, onde está a proposta de correção que já inclui a verdadeira data original. Tenha atenção que, dependendo do idioma definido no sistema operativo, o mês pode estar trocado com a data.

Solução online, mais simples:

Utilizar o site metadata2go.com , arrastar o ficheiro de áudio para o quadrado a roxo e verificar diversos campos como Metadata Date, Create Date ou Date Time Original.

[Respondido por Hugo Cura]

A ventoinha do PC deve parar ou não?

Bom dia. Sabem me dizer se é normal um laptop estar a funcionar no win apenas a fazer actualizações e a ventoinha para momentaneamente? A ventoinha tem que estar sempre a funcionar num laptop? Obrigado Cumprimentos Micael Galvão

Resposta:

Micael,

Esse comportamento poderá não ser anormal, dependendo da situação em que aconteceu. A venotinha de um computador não tem necessáriamente de sestara constantemente a funcionar.

Os sistemas mais modernos gerem a utilização deste componente de forma automática, ligando-o apenas quando este é necessário para refrigerar o computador.

Com sensores presentes na board e em outros elementos, sabe de forma precisa quando deve acionar a refrigeração e quando a deve parar.

Assim, poderá não ter sido uma situação anormal e ser esse o comportamento esperado. Deverá, no entanto, monitorizar o comportamento para descobrir eventuais problemas.

Basta que controle a temperatura da máquina e a utilização da ventoinha. aso o PC se desligue de forma abrupta, então poderá mesmo ter um problema com a temperatura, que deverá vir da ventoinha.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.