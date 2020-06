As mais recentes atualizações do Windows 10 têm trazido problemas aos utilizadores. Estes estão bem identificados e a ser resolvidos pela Microsoft, para assim serem uma questão do passado.

Uma das situações recentemente descobertas revelou que as impressoras estavam com sérios problemas em ser usadas neste sistema. A falha é real e a Microsoft até já a admitiu. Agora, e para ajudar os utilizadores, lançou uma nova atualização.

Mais uma correção para o Windows 10

São já muitos os problemas que surgiram com a atualização de maio do Windows 10. Esta pretendia trazer muitas melhorias e a solução para alguns problemas, acabando, no entanto, poder trazer novas falhas e novas situações. Esta mesma situação acabou por acontecer na última Patch Tuesday.

Um desses problemas estava no spooler do Windows 10, que ficou afetado com esta nova atualização do sistema operativo. As impressoras simplesmente deixaram de funcionar quando ligadas a este sistema da Microsoft, afetando também a própria impressão para PDF.

Nova atualização trata problema da impressora

Agora, e depois de ter investigado esta situação, a Microsoft lançou uma correção para este problema. Assim, esta trata da falha do spooler e as impressoras voltam a funcionar de forma normal e sem qualquer falha para os utilizadores.

Quem quiser descarregar e instalar já estas correções deve ter em conta a versão do Windows 10 que está a usar. A disponibilização surge em várias versões, dependendo da que estiver a ser usada: versões 1903 e 1909, e igualmente as versões 1809 e 1803.

Outra falha resolvida a somar aos problemas da Microsoft

É curioso ver que estas atualizações não cobrem todas as versões do Windows 10 atualmente suportadas pela Microsoft. De fora ficam, todavia, as versões 1507, 1607 e a mais recente 2004. Também o Windows 8.1, que era afetado, terá de aguardar uma atualização.

É desta forma que a Microsoft resolve decerto mais um problema que chegou com uma atualização do Windows. Estes estão a tornar-se demasiado frequentes e a trazer cada vez mais problemas aos utilizadores.