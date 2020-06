Agora é oficial! O Flash da Adobe vai morrer até ao final de 2020

Há muito que a morte do Flash é pedida pelos utilizadores e até por quem cria sites para a Internet. Esta tecnologia, muito útil e importante há alguns anos, tem vindo a ficar ultrapassada e é cada vez mais um fardo para quem desenvolve sistemas e até os browsers.

Por várias vezes se falou no fim desta tecnologia da Adobe, sem que efetivamente chegasse ao fim e deixasse de ser usada. Esse momento parece estar agora próximo com o anúncio que o Flash vai ser descontinuado até ao final do ano de 2020.

O Flash vai desaparecer no final do ano

Mesmo tendo sido já retirado de vários browsers, o Flash insiste em manter-se ativo e a ter muitos utilizadores. Estes acabam por ter de o fazer quase involuntariamente, por serem obrigados a usar esta tecnologia.

O fim do Flash parece ter finalmente ter chegado e há já uma data prevista para acontecer. A Adobe confirmou este momento (quase) histórico e anunciou que vai acontecer no dia 31 de dezembro de 2020. Revelou ainda como será feito este processo até ao final do ano.

Vai morrer de vez e desaparecer da Internet

Até ao final do ano o Flash será assim descontinuado e a sua existência terminará de vez. Até esse momento chegar a marca garante as necessárias atualizações, para que os utilizadores estejam protegidos e com a possibilidade de usar esta tecnologia.

No dia em que o Flash for descontinuado este deixará de funcionar nos browsers, deixando os conteúdos impossíveis de consultar e visualizar. Também o download de versões deste software será removido do site da Adobe, para sempre.

Adobe quer retirá-lo dos browsers

Claro que as atualizações de segurança vão também desaparecer após esta data, deixando o Flash vulnerável a problemas. É por esta razão que a Adobe recomenda aos utilizadores que este seja removido de imediato. Não funcionando, e vulnerável, fora dos PCs é onde deverá estar.

Este parece ser finalmente o momento que muitos esperavam para o fim do Flash. Depois de ter sido descontinuado em 2017, tem agora uma data para desaparecer. Com as novas tecnologias disponíveis, a Internet soube adaptar-se e hoje é perfeitamente dispensável.