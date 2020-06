Dica: Como ler mensagens do WhatsApp em segredo e sem abrir a app

Quem usa o WhatsApp em muitos grupos sabe que é simples ser assoberbado com mensagens e com conversas paralelas entre os muitos utilizadores. Claro que isso obriga certamente a ter as mensagens controladas e lidas com frequência.

Isto tem o inconveniente de muitas vezes dar a entender a alguns contactos a nossa presença e suposta disponibilidade. Falamos daqueles que cobram a falta de respostas imediatas e que querem conversar nos momentos mais incómodos. É nestes momentos que interessa ter uma forma de ler mensagens em segredo. Ela existe e é muito simples.

Ler mensagens em segredo no WhatsApp

O WhatsApp permite aos utilizadores estar num modo quase disfarçado e sem deixar um rasto digital. Isso tem certamente o inconveniente de manter os outros utilizadores da mesma forma, não permitindo saber o seu estado.

Ler mensagens recebidas no WhatsApp sem abrir a app e assim manter-se longe de contactos indesejados, é simples. Basta usar um widget que a app fornece e colocá-lo no ecrã principal do Android. Aí vão ser mostradas as mensagens recebidas.

Basta um simples widget para conseguir

Comecem por aceder ao ecrã principal e abrir a área de widgets. Encontrarão todos os que estão disponíveis e prontos a ser usados diretamente no ecrã do Android. Procurem as propostas que o WhatsApp oferece.

Um deles dá acesso às mensagens recebidas, com um tamanho de 4 x 2. Este só precisa de ser arrastado para um novo ecrã ou para uma área livre. Quanto maior o conseguirem tornar, mais mensagens vão conseguir ler.

Esta app tem muitas funcionalidades escondidas

De imediato vão ter acesso às mensagens recebidas e ainda não lidas. Estas podem decerto ser logo lidas ali, sem ficarem marcadas como tal. Há apenas o inconveniente de não serem mostradas imagens ou vídeos. De resto, todas as de texto são imediatamante presentes.

Esta é mais uma forma simples de ter acesso a estas mensagens recebidas, sem recorrer a qualquer app externa. Este widget dá assim mais liberdade aos utilizadores do WhatsApp para lerem as suas mensagens sem o mostrarem.