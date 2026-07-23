Mudar do iPhone para o Android é agora muito mais fácil e completo
Algo que a Google e a Apple procuram há muitos anos é uma forma simples de migrar entre o Android e o iPhone e vice-versa. As ferramentas existem e a Google anunciou uma nova funcionalidade de transferência de dados no Android 17 que facilita a migração do iPhone para o Android. Agora há mais dados e mais completos.
Mais fácil mudar do iPhone para o Android
A Google está a dar um novo passo para acelerar o processo de transição dos utilizadores de iPhone para o ecossistema Android. Uma nova funcionalidade integrada no sistema operativo Android 17 torna a transferência de dados muito mais prática. Este novo método permite aos utilizadores transferir os seus dados sem fios, sem a necessidade de descarregar aplicações adicionais.
Com esta iniciativa, a Google pretende reduzir as barreiras de transição entre ecossistemas de smartphones. O novo processo de migração permite aos utilizadores transferir um volume muito maior de dados quando migram do iPhone para os dispositivos Android.
Além de fotografias, vídeos, contactos, mensagens e dados de calendário, é agora possível transferir muitos outros detalhes. Durante o processo de transferência, as informações da conta Google, as palavras-passe guardadas e as credenciais Wi-Fi também podem ser transferidas para o novo dispositivo. Os utilizadores podem até transferir facilmente as informações do eSIM para os seus novos telemóveis Android.
Switching to @Android just got even easier with a new native migration experience built directly into Android 17.
You’ll be able to transfer photos, videos, contacts, messages, and calendars wirelessly from an iPhone without downloading a separate app. You can also transfer…
— Google (@Google) July 22, 2026
Mais dados ao migrar para o smartphone
Esta funcionalidade procura eliminar o processo complicado que os utilizadores enfrentam ao configurar os seus novos dispositivos. Com esta atualização, a Google oferece uma vantagem significativa para atrair os utilizadores de iPhone para a sua plataforma Android.
A Google anunciou que começou a implementar a sua nova experiência de transferência de dados em dispositivos Pixel selecionados. No entanto, os novos modelos das séries Samsung Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8, apresentados hoje, são também compatíveis com esta funcionalidade.
A empresa afirma que este novo método estará disponível em breve para muitos outros dispositivos Android. Esta solução integrada, incluída no Android 17, prioriza a melhoria da experiência do utilizador. E mais uma vez, a Google adianta-se face à Apple e torna o seu sistema mais interessante.
altamente
Só se eu bater com a cabeça passava de cavalo para burro
Atualmente o iOS e o iPhone oferecem muito melhor qualidade de utilização que qualquer Android. E estão hoje ela por ela na questão dos preços. É verdade que no passado ter um Xiaomi de qualidade pagava-se menos de metade de um iPhone, mas também é verdade que durava muito pouco em comparação com qualquer iPhone. Hoje, nem isso compensa. Como diz o outro é fazer as contas.
99,99% é ao contrário, ninguém anda de cavalo para burro…
E quem é que quer passar de iOS/iPhone para Android?