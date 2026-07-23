Mudar do iPhone para o Android é agora muito mais fácil e completo

Algo que a Google e a Apple procuram há muitos anos é uma forma simples de migrar entre o Android e o iPhone e vice-versa. As ferramentas existem e a Google anunciou uma nova funcionalidade de transferência de dados no Android 17 que facilita a migração do iPhone para o Android. Agora há mais dados e mais completos.

Mais fácil mudar do iPhone para o Android

A Google está a dar um novo passo para acelerar o processo de transição dos utilizadores de iPhone para o ecossistema Android. Uma nova funcionalidade integrada no sistema operativo Android 17 torna a transferência de dados muito mais prática. Este novo método permite aos utilizadores transferir os seus dados sem fios, sem a necessidade de descarregar aplicações adicionais.

Com esta iniciativa, a Google pretende reduzir as barreiras de transição entre ecossistemas de smartphones. O novo processo de migração permite aos utilizadores transferir um volume muito maior de dados quando migram do iPhone para os dispositivos Android.

Além de fotografias, vídeos, contactos, mensagens e dados de calendário, é agora possível transferir muitos outros detalhes. Durante o processo de transferência, as informações da conta Google, as palavras-passe guardadas e as credenciais Wi-Fi também podem ser transferidas para o novo dispositivo. Os utilizadores podem até transferir facilmente as informações do eSIM para os seus novos telemóveis Android.

Mais dados ao migrar para o smartphone

Esta funcionalidade procura eliminar o processo complicado que os utilizadores enfrentam ao configurar os seus novos dispositivos. Com esta atualização, a Google oferece uma vantagem significativa para atrair os utilizadores de iPhone para a sua plataforma Android.

A Google anunciou que começou a implementar a sua nova experiência de transferência de dados em dispositivos Pixel selecionados. No entanto, os novos modelos das séries Samsung Galaxy Z Flip8 e Galaxy Z Fold8, apresentados hoje, são também compatíveis com esta funcionalidade.

A empresa afirma que este novo método estará disponível em breve para muitos outros dispositivos Android. Esta solução integrada, incluída no Android 17, prioriza a melhoria da experiência do utilizador. E mais uma vez, a Google adianta-se face à Apple e torna o seu sistema mais interessante.