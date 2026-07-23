Mudar do iPhone para o Android é agora muito mais fácil e completo

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· Android 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Carlos says:
    23 de Julho de 2026 às 10:10

    altamente

    Responder
  2. Alex says:
    23 de Julho de 2026 às 11:09

    Só se eu bater com a cabeça passava de cavalo para burro

    Responder
  3. Raul P. says:
    23 de Julho de 2026 às 11:25

    Atualmente o iOS e o iPhone oferecem muito melhor qualidade de utilização que qualquer Android. E estão hoje ela por ela na questão dos preços. É verdade que no passado ter um Xiaomi de qualidade pagava-se menos de metade de um iPhone, mas também é verdade que durava muito pouco em comparação com qualquer iPhone. Hoje, nem isso compensa. Como diz o outro é fazer as contas.

    Responder
  4. PM says:
    23 de Julho de 2026 às 11:36

    99,99% é ao contrário, ninguém anda de cavalo para burro…

    Responder
  5. Alfie says:
    23 de Julho de 2026 às 11:52

    E quem é que quer passar de iOS/iPhone para Android?

    Responder

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