Perder ficheiros é uma daquelas experiências que toda a gente acaba por passar mais cedo ou mais tarde, e onde os melhores programas para recuperar dados fazem a diferença entre um susto de cinco minutos e uma noite mal dormida. Em 2026, com sistemas operativos cada vez mais agressivos a apagar definitivamente o que mandam para a reciclagem e com SSDs a executarem TRIM por defeito, escolher a ferramenta certa deixou de ser opcional.

A oferta no mercado é vasta e nem todos os produtos cumprem o que prometem. Para esta análise foram cruzados resultados de testes independentes recentes, dados de fabricantes, opiniões verificadas em plataformas como G2, Capterra e Trustpilot, e a experiência da redacção com cada ferramenta.

O objectivo é simples: apresentar os 10 melhores programas para recuperar dados em Windows e Mac, indicando claramente os pontos fortes, as limitações e o cenário ideal de cada um.

Porque motivo a recuperação de dados ainda é um problema em 2026

Há quem assuma que a cloud resolve tudo. Não resolve. Bastam dois cenários comuns para perceber porquê: a sincronização propaga uma eliminação para todos os dispositivos antes do utilizador reagir, e os backups locais raramente são tão frequentes quanto deveriam.

A acrescentar a isto, o panorama actual inclui novos vectores de perda de dados:

Ataques de ransomware que cifram volumes inteiros (e, em alguns casos, apagam ficheiros originais);

SSDs modernos com TRIM activo, que reduzem drasticamente a janela de recuperação;

Volumes APFS e BitLocker que exigem ferramentas com suporte específico;

Formatações acidentais, partições perdidas, falhas durante actualizações do sistema operativo;

Discos externos que ficam RAW após desconexão incorrecta.

É neste contexto que entram os softwares de recuperação. Antes da lista, vale a pena referir uma regra de ouro: quando uma perda de dados ocorre, parar imediatamente de utilizar o disco afectado é o passo mais importante.

Cada gravação adicional reduz a probabilidade de recuperar o que foi apagado.

Como foram avaliados os melhores programas para recuperar dados

Os critérios aplicados foram cinco: taxa de recuperação real (baseada em testes documentados), variedade de sistemas de ficheiros suportados, facilidade de utilização para diferentes níveis de conhecimento, preço face às alternativas, e qualidade do suporte ao cliente.

Sempre que possível, foram consideradas as versões mais recentes de 2026.

1. Stellar Data Recovery Professional: a escolha mais versátil

Activa há mais de duas décadas no sector, a Stellar consolidou-se como referência em recuperação de dados, com laboratório próprio para casos de hardware danificado. A versão Professional existe em edições separadas para Windows e Mac, adquiridas de forma independente, e é aquela que reúne o melhor equilíbrio entre profundidade técnica e usabilidade.

No Windows, o programa recupera dados a partir de discos NTFS, FAT, exFAT e volumes cifrados com BitLocker. A escala de funcionalidades vai do quick scan rápido até ao deep scan baseado em assinaturas de ficheiro, capaz de reconstruir dados em discos formatados, partições perdidas ou unidades RAW.

A versão para Windows mantém um diferencial pouco comum no mercado: recupera dados a partir de CD, DVD, HD DVD e Blu-ray riscados ou parcialmente queimados, preservando nomes originais e estrutura de pastas.

Na vertente Mac, o programa apresenta suporte a APFS, HFS+, FAT, exFAT e NTFS (leitura), com compatibilidade nativa para chips T2, M1, M2, M3, M4 e M5, sem necessidade de desactivar o SIP nem adicionar KEXTs. Recupera Time Machine, volumes encriptados FileVault, partições BootCamp eliminadas e dados de Macs que não arrancam, através da criação de um disco de arranque dedicado.

Pontos fortes:

Bootable recovery USB nativo (em ambas as plataformas);

Disk imaging e drive cloning integrados para tratar discos com sectores defeituosos;

Recuperação específica de e-mail (PST, OST, DBX, EDB e Apple Mail);

Pause and resume scan, com preview de ficheiros durante a varredura;

Drive Monitor que reporta SMART, temperatura e sectores defeituosos;

Garantia de 30 dias e versão gratuita até 1 GB.

Limitações: o deep scan pode demorar várias horas em discos grandes, o preço situa-se acima da média do segmento, e a equipa de suporte funciona em regime 24/5 (não 24/7).

Importa também referir que as versões Windows (exe) e Mac (dmg) são produtos separados, com compra individual. Ainda assim, em utilizadores que precisam de cobrir cenários exigentes na sua plataforma, é difícil encontrar uma alternativa que cubra simultaneamente bootable recovery, recuperação de discos ópticos, BitLocker, FileVault e e-mail nativo. É por isso que ocupa o primeiro lugar desta lista.

Preço: Stellar Data Recovery Professional para Windows tem preço a partir de 89,99 dólares por ano. A edição Mac tem preço de tabela de 99,99 dólares, disponível por 89,99 dólares em promoção à data de redacção. Cada edição é adquirida separadamente.

Saber mais sobre Stellar Data Recovery Professional para Windows

Saber mais sobre Stellar Data Recovery Professional para Mac

2. Disk Drill: interface moderna com licença Windows e Mac

Desenvolvido pela CleverFiles desde 2010, o Disk Drill destacou-se nos últimos anos pela interface limpa e por uma política comercial pouco comum no sector: uma única licença activa tanto a versão Windows como a Mac.

A versão Pro tem custo de 89 dólares (licença vitalícia opcional por 19 dólares adicionais), o que representa boa relação preço/qualidade.

Em análises independentes recentes, a versão 6 tem registado taxas de recuperação consistentemente elevadas em cenários reais, com destaque para a precisão na reconstrução de vídeos fragmentados (módulo Advanced Camera Recovery, útil para ficheiros de drones e câmaras GoPro). A versão gratuita do Windows permite recuperar até 100 MB antes de ser necessária licença paga.

O ponto fraco mais frequentemente apontado é a ausência de suporte telefónico (apenas e-mail e live chat) e a falta de criação de discos de arranque dedicados, o que limita o seu uso em sistemas que não conseguem iniciar.

3. EaseUS Data Recovery Wizard: popular e acessível para iniciantes

A EaseUS é talvez a marca mais reconhecida em recuperação de dados ao nível doméstico, com presença desde 2005. O Data Recovery Wizard oferece um fluxo de três passos (selecionar drive, varrer, recuperar) particularmente apto para utilizadores sem conhecimentos técnicos.

A versão gratuita recupera até 2 GB (com partilha em redes sociais; sem partilha o limite é 500 MB) e a paga começa em 69,95 dólares por ano. Existem versões para Windows e Mac, com suporte para a maioria dos sistemas de ficheiros (NTFS, FAT, exFAT, APFS, HFS+).

O programa pisca o olho a quem nunca recuperou dados na vida. Em troca, sacrifica algumas funcionalidades avançadas: ausência de hex editor, suporte RAID limitado e deep scans que tendem a demorar mais do que em concorrentes profissionais.

4. R-Studio: referência absoluta em recuperação profissional

Quando a tarefa envolve RAID partido, sistemas de ficheiros pouco comuns ou cenários forenses, o R-Studio é a escolha quase obrigatória. Desenvolvido pela R-Tools Technology, suporta APFS, HFS+, NTFS, ReFS, FAT, exFAT, Ext2/3/4, UFS, e configurações RAID complexas.

Tem hex editor integrado, recuperação por rede, parametrização forense e suporte para hardware especializado como o DeepSpar Disk Imager. A versão Standard custa cerca de 79,99 dólares, e existem licenças Network e Technician para profissionais.

O preço a pagar pela potência é a curva de aprendizagem. A interface é densa, com muitas opções técnicas expostas, e não é adequada para quem só quer recuperar fotos de um cartão de memória. Para administradores de sistemas e técnicos de recuperação, é uma das ferramentas mais completas do mercado.

5. Recoverit: recuperação com módulo dedicado a vídeo

O Recoverit, da Wondershare, posiciona-se como uma alternativa moderna com forte aposta em recuperação de vídeo.

As versões mais recentes incluem reconhecimento automático de dispositivos por IA e algoritmos de varredura optimizados para mais de 2000 tipos de dispositivos.

Disponível em Windows e Mac, suporta APFS, HFS+, NTFS, FAT, exFAT e tem módulo de reparação de vídeos corrompidos (na licença Premium). Os preços começam em 79,99 dólares por ano, com edição Essential mais económica.

Para fotógrafos e videógrafos que perderam ficheiros em cartões de memória ou drives externos, é uma das opções com melhor compromisso entre preço e capacidades específicas para conteúdos multimédia. Para outros cenários, alternativas como Stellar ou R-Studio tendem a ser mais completas.

6. MiniTool Power Data Recovery: boa entrada com versão gratuita

A MiniTool é uma marca consolidada no segmento de utilitários de disco. O Power Data Recovery existe em Windows e Mac, com versão gratuita que permite recuperar até 1 GB.

O preço começa em cerca de 69 dólares por ano.

O programa apresenta uma das interfaces mais limpas do mercado, com módulos claros para recuperação a partir de discos lógicos, drives removíveis, CDs/DVDs e localização de partições perdidas. Inclui ainda integração com o MiniTool Partition Wizard, útil para utilizadores que combinam gestão de partições com recuperação de dados.

É uma opção sólida para utilizadores Windows com necessidades correntes. Em casos com hardware crítico ou cenários muito específicos (bootable recovery, ópticos), as alternativas profissionais mantêm vantagem clara.

7. Recuva: gratuito, leve, exclusivo para Windows

Desenvolvido pela Piriform (a mesma empresa por trás do CCleaner), o Recuva é provavelmente a aplicação gratuita de recuperação de dados mais conhecida.

Pesa pouco, funciona em poucos cliques e não tem limite de dados a recuperar.

A versão Pro (lifetime por 19,95 dólares) acrescenta suporte a drives virtuais e actualizações automáticas. Funciona apenas em Windows, recupera dados de discos NTFS, FAT e exFAT, e tem um modo "deep scan" que demora mas costuma encontrar mais ficheiros.

O grande limite do Recuva é a ausência de novidades nos últimos anos. Não suporta APFS, não tem bootable recovery, e o seu desempenho em SSDs com TRIM activo fica um pouco aquém. Funciona melhor com discos mecânicos e cartões de memória onde a perda foi recente.

8. TestDisk e PhotoRec: o duo open-source de referência

Mantidos pela CGSecurity há mais de duas décadas, TestDisk e PhotoRec são duas ferramentas distintas que costumam ser distribuídas em conjunto.

O TestDisk é especializado em reparar tabelas de partição, recuperar boot sectors NTFS e FAT, e devolver à vida volumes que o sistema operativo deixou de reconhecer. O PhotoRec faz signature-based recovery e reconhece mais de 480 formatos de ficheiro.

Ambos são gratuitos, open-source e correm em Windows, macOS, Linux e BSD. A interface é em modo texto, o que afasta quem não tem familiaridade com a linha de comandos, mas o desempenho é excelente em casos onde os concorrentes pagos falham, particularmente partições corrompidas.

Para utilizadores técnicos, é uma das primeiras ferramentas a experimentar antes de gastar dinheiro em alternativas comerciais. Para o utilizador comum, o desafio inicial pode ser intimidante.

9. DMDE: poder profissional a preço baixo

O DMDE (DM Disk Editor and Data Recovery) é um dos segredos mais bem guardados do segmento.

Desenvolvido por um único programador, oferece capacidades comparáveis a ferramentas profissionais a uma fracção do preço: a licença Professional custa cerca de 20 dólares, com versão gratuita disponível para uso pessoal limitado.

Suporta NTFS, FAT, exFAT, Ext2/3/4, HFS+, APFS, ReFS e Btrfs. Inclui editor hexadecimal, gestão de RAID e ferramentas avançadas de partição.

A versão 4.4.4, a mais actual à data de redacção, continua a alargar o suporte a sistemas de ficheiros como ReFS, Btrfs e os habituais do mundo Linux.

A contrapartida é a interface, descrita por críticos e utilizadores como datada e densa, com curva de aprendizagem comparável à do R-Studio. Para utilizadores avançados com orçamento apertado, oferece relação custo-benefício difícil de igualar.

10. iBoysoft Data Recovery: alternativa sólida no segmento Mac

A iBoysoft é uma marca relativamente recente que ganhou reputação pelo suporte ao ecossistema Apple.

O iBoysoft Data Recovery existe em versões Windows e Mac, com preços a partir de 69,95 dólares por ano.

Os pontos fortes incluem recuperação a partir de volumes APFS encriptados, partições BitLocker no Windows, drives Time Machine corrompidas e cartões SD com filesystems mal montados. A interface é limpa, próxima do padrão moderno da Apple, e particularmente intuitiva em Mac.

Para utilizadores de Mac que procuram alternativa à Stellar, ou para quem precisa de uma segunda opinião antes de recorrer a laboratórios de recuperação, é uma escolha defensável.

As suas limitações estão na profundidade técnica em cenários complexos (RAID, sistemas de ficheiros raros) e na cobertura mais reduzida do mercado profissional.

Tabela comparativa rápida

Programa Plataforma Versão gratuita Preço a partir de Ideal para Stellar Data Recovery Professional Windows e Mac (edições separadas) 1 GB 89,99 $/ano Cenários complexos, BitLocker, ópticos, e-mail Disk Drill Windows e Mac 100 MB (Win) 89 $ (lifetime) Utilizador moderno com interface limpa EaseUS Data Recovery Wizard Windows e Mac 2 GB 69,95 $/ano Iniciantes, perdas até 2 GB R-Studio Windows, Mac, Linux Não 79,99 $ Profissionais, RAID, forense Recoverit Windows e Mac 100 MB 79,99 $/ano Fotografia e vídeo MiniTool Power Data Recovery Windows e Mac 1 GB 69 $/ano Utilizador Windows comum Recuva Windows Ilimitada 19,95 $ (lifetime) Perdas recentes em HDDs TestDisk e PhotoRec Multiplataforma Total (open-source) Gratuito Utilizadores técnicos DMDE Windows, Mac, Linux, DOS Limitada 20 $ Avançados com orçamento curto iBoysoft Data Recovery Windows e Mac 1 GB 69,95 $/ano Utilizadores Mac

Que programa escolher consoante o cenário

Nem todos os utilizadores partilham o mesmo perfil. Algumas recomendações práticas, em função das situações mais comuns:

Perda recente, poucos ficheiros, primeira tentativa: Recuva (gratuito) ou EaseUS Free (2 GB) são pontos de partida razoáveis.

Recuva (gratuito) ou EaseUS Free (2 GB) são pontos de partida razoáveis. Utilizador profissional que cruza Windows e Mac: Stellar Data Recovery Professional é a opção com maior paridade de funcionalidades entre as duas plataformas, tendo em conta que cada edição é adquirida em separado.

Stellar Data Recovery Professional é a opção com maior paridade de funcionalidades entre as duas plataformas, tendo em conta que cada edição é adquirida em separado. Recuperação de RAID, NAS ou sistemas forenses: R-Studio ou DMDE, com vantagem para o primeiro em interfaces ligeiramente mais polidas.

R-Studio ou DMDE, com vantagem para o primeiro em interfaces ligeiramente mais polidas. Mac com chip M1/M2/M3/M4/M5 e volumes APFS encriptados: Stellar Professional para Mac ou iBoysoft, ambos com compatibilidade nativa para SIP activo.

Stellar Professional para Mac ou iBoysoft, ambos com compatibilidade nativa para SIP activo. Recuperação de vídeo a partir de cartões de câmara ou drone: Recoverit ou Disk Drill (módulo Advanced Camera Recovery).

Recoverit ou Disk Drill (módulo Advanced Camera Recovery). Sem orçamento e com paciência para linha de comandos: TestDisk e PhotoRec resolvem mais casos do que muitos imaginam.

TestDisk e PhotoRec resolvem mais casos do que muitos imaginam. Discos ópticos riscados, partições perdidas ou e-mail PST corrompido: Stellar Professional continua a ser uma das raras opções que cobre estes cenários numa única ferramenta.

Conclusão

A escolha entre os melhores programas para recuperar dados depende menos do preço e mais do cenário específico. Para utilizadores ocasionais, soluções gratuitas como o Recuva ou o EaseUS Free cumprem na maioria dos casos correntes.

Para utilizadores avançados, ou em situações onde a perda envolve volumes encriptados, partições inacessíveis ou hardware crítico, a Stellar Data Recovery Professional destaca-se pela amplitude de cenários cobertos numa única ferramenta, disponível em edições próprias para Windows e para Mac.

O conselho mais importante mantém-se válido em qualquer caso: agir rapidamente, parar de gravar no disco afectado e instalar o software de recuperação noutra unidade.

Quanto mais cedo se intervém, maior a probabilidade de devolver à vida ficheiros que pareciam perdidos para sempre.

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