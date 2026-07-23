Os 10 melhores programas para recuperar dados em Windows e Mac
Perder ficheiros é uma daquelas experiências que toda a gente acaba por passar mais cedo ou mais tarde, e onde os melhores programas para recuperar dados fazem a diferença entre um susto de cinco minutos e uma noite mal dormida. Em 2026, com sistemas operativos cada vez mais agressivos a apagar definitivamente o que mandam para a reciclagem e com SSDs a executarem TRIM por defeito, escolher a ferramenta certa deixou de ser opcional.
A oferta no mercado é vasta e nem todos os produtos cumprem o que prometem. Para esta análise foram cruzados resultados de testes independentes recentes, dados de fabricantes, opiniões verificadas em plataformas como G2, Capterra e Trustpilot, e a experiência da redacção com cada ferramenta.
O objectivo é simples: apresentar os 10 melhores programas para recuperar dados em Windows e Mac, indicando claramente os pontos fortes, as limitações e o cenário ideal de cada um.
Porque motivo a recuperação de dados ainda é um problema em 2026
Há quem assuma que a cloud resolve tudo. Não resolve. Bastam dois cenários comuns para perceber porquê: a sincronização propaga uma eliminação para todos os dispositivos antes do utilizador reagir, e os backups locais raramente são tão frequentes quanto deveriam.
A acrescentar a isto, o panorama actual inclui novos vectores de perda de dados:
- Ataques de ransomware que cifram volumes inteiros (e, em alguns casos, apagam ficheiros originais);
- SSDs modernos com TRIM activo, que reduzem drasticamente a janela de recuperação;
- Volumes APFS e BitLocker que exigem ferramentas com suporte específico;
- Formatações acidentais, partições perdidas, falhas durante actualizações do sistema operativo;
- Discos externos que ficam RAW após desconexão incorrecta.
É neste contexto que entram os softwares de recuperação. Antes da lista, vale a pena referir uma regra de ouro: quando uma perda de dados ocorre, parar imediatamente de utilizar o disco afectado é o passo mais importante.
Cada gravação adicional reduz a probabilidade de recuperar o que foi apagado.
Como foram avaliados os melhores programas para recuperar dados
Os critérios aplicados foram cinco: taxa de recuperação real (baseada em testes documentados), variedade de sistemas de ficheiros suportados, facilidade de utilização para diferentes níveis de conhecimento, preço face às alternativas, e qualidade do suporte ao cliente.
Sempre que possível, foram consideradas as versões mais recentes de 2026.
1. Stellar Data Recovery Professional: a escolha mais versátil
Activa há mais de duas décadas no sector, a Stellar consolidou-se como referência em recuperação de dados, com laboratório próprio para casos de hardware danificado. A versão Professional existe em edições separadas para Windows e Mac, adquiridas de forma independente, e é aquela que reúne o melhor equilíbrio entre profundidade técnica e usabilidade.
No Windows, o programa recupera dados a partir de discos NTFS, FAT, exFAT e volumes cifrados com BitLocker. A escala de funcionalidades vai do quick scan rápido até ao deep scan baseado em assinaturas de ficheiro, capaz de reconstruir dados em discos formatados, partições perdidas ou unidades RAW.
A versão para Windows mantém um diferencial pouco comum no mercado: recupera dados a partir de CD, DVD, HD DVD e Blu-ray riscados ou parcialmente queimados, preservando nomes originais e estrutura de pastas.
Na vertente Mac, o programa apresenta suporte a APFS, HFS+, FAT, exFAT e NTFS (leitura), com compatibilidade nativa para chips T2, M1, M2, M3, M4 e M5, sem necessidade de desactivar o SIP nem adicionar KEXTs. Recupera Time Machine, volumes encriptados FileVault, partições BootCamp eliminadas e dados de Macs que não arrancam, através da criação de um disco de arranque dedicado.
Pontos fortes:
- Bootable recovery USB nativo (em ambas as plataformas);
- Disk imaging e drive cloning integrados para tratar discos com sectores defeituosos;
- Recuperação específica de e-mail (PST, OST, DBX, EDB e Apple Mail);
- Pause and resume scan, com preview de ficheiros durante a varredura;
- Drive Monitor que reporta SMART, temperatura e sectores defeituosos;
- Garantia de 30 dias e versão gratuita até 1 GB.
Limitações: o deep scan pode demorar várias horas em discos grandes, o preço situa-se acima da média do segmento, e a equipa de suporte funciona em regime 24/5 (não 24/7).
Importa também referir que as versões Windows (exe) e Mac (dmg) são produtos separados, com compra individual. Ainda assim, em utilizadores que precisam de cobrir cenários exigentes na sua plataforma, é difícil encontrar uma alternativa que cubra simultaneamente bootable recovery, recuperação de discos ópticos, BitLocker, FileVault e e-mail nativo. É por isso que ocupa o primeiro lugar desta lista.
Preço: Stellar Data Recovery Professional para Windows tem preço a partir de 89,99 dólares por ano. A edição Mac tem preço de tabela de 99,99 dólares, disponível por 89,99 dólares em promoção à data de redacção. Cada edição é adquirida separadamente.
Saber mais sobre Stellar Data Recovery Professional para Windows
Saber mais sobre Stellar Data Recovery Professional para Mac
2. Disk Drill: interface moderna com licença Windows e Mac
Desenvolvido pela CleverFiles desde 2010, o Disk Drill destacou-se nos últimos anos pela interface limpa e por uma política comercial pouco comum no sector: uma única licença activa tanto a versão Windows como a Mac.
A versão Pro tem custo de 89 dólares (licença vitalícia opcional por 19 dólares adicionais), o que representa boa relação preço/qualidade.
Em análises independentes recentes, a versão 6 tem registado taxas de recuperação consistentemente elevadas em cenários reais, com destaque para a precisão na reconstrução de vídeos fragmentados (módulo Advanced Camera Recovery, útil para ficheiros de drones e câmaras GoPro). A versão gratuita do Windows permite recuperar até 100 MB antes de ser necessária licença paga.
O ponto fraco mais frequentemente apontado é a ausência de suporte telefónico (apenas e-mail e live chat) e a falta de criação de discos de arranque dedicados, o que limita o seu uso em sistemas que não conseguem iniciar.
3. EaseUS Data Recovery Wizard: popular e acessível para iniciantes
A EaseUS é talvez a marca mais reconhecida em recuperação de dados ao nível doméstico, com presença desde 2005. O Data Recovery Wizard oferece um fluxo de três passos (selecionar drive, varrer, recuperar) particularmente apto para utilizadores sem conhecimentos técnicos.
A versão gratuita recupera até 2 GB (com partilha em redes sociais; sem partilha o limite é 500 MB) e a paga começa em 69,95 dólares por ano. Existem versões para Windows e Mac, com suporte para a maioria dos sistemas de ficheiros (NTFS, FAT, exFAT, APFS, HFS+).
O programa pisca o olho a quem nunca recuperou dados na vida. Em troca, sacrifica algumas funcionalidades avançadas: ausência de hex editor, suporte RAID limitado e deep scans que tendem a demorar mais do que em concorrentes profissionais.
4. R-Studio: referência absoluta em recuperação profissional
Quando a tarefa envolve RAID partido, sistemas de ficheiros pouco comuns ou cenários forenses, o R-Studio é a escolha quase obrigatória. Desenvolvido pela R-Tools Technology, suporta APFS, HFS+, NTFS, ReFS, FAT, exFAT, Ext2/3/4, UFS, e configurações RAID complexas.
Tem hex editor integrado, recuperação por rede, parametrização forense e suporte para hardware especializado como o DeepSpar Disk Imager. A versão Standard custa cerca de 79,99 dólares, e existem licenças Network e Technician para profissionais.
O preço a pagar pela potência é a curva de aprendizagem. A interface é densa, com muitas opções técnicas expostas, e não é adequada para quem só quer recuperar fotos de um cartão de memória. Para administradores de sistemas e técnicos de recuperação, é uma das ferramentas mais completas do mercado.
5. Recoverit: recuperação com módulo dedicado a vídeo
O Recoverit, da Wondershare, posiciona-se como uma alternativa moderna com forte aposta em recuperação de vídeo.
As versões mais recentes incluem reconhecimento automático de dispositivos por IA e algoritmos de varredura optimizados para mais de 2000 tipos de dispositivos.
Disponível em Windows e Mac, suporta APFS, HFS+, NTFS, FAT, exFAT e tem módulo de reparação de vídeos corrompidos (na licença Premium). Os preços começam em 79,99 dólares por ano, com edição Essential mais económica.
Para fotógrafos e videógrafos que perderam ficheiros em cartões de memória ou drives externos, é uma das opções com melhor compromisso entre preço e capacidades específicas para conteúdos multimédia. Para outros cenários, alternativas como Stellar ou R-Studio tendem a ser mais completas.
6. MiniTool Power Data Recovery: boa entrada com versão gratuita
A MiniTool é uma marca consolidada no segmento de utilitários de disco. O Power Data Recovery existe em Windows e Mac, com versão gratuita que permite recuperar até 1 GB.
O preço começa em cerca de 69 dólares por ano.
O programa apresenta uma das interfaces mais limpas do mercado, com módulos claros para recuperação a partir de discos lógicos, drives removíveis, CDs/DVDs e localização de partições perdidas. Inclui ainda integração com o MiniTool Partition Wizard, útil para utilizadores que combinam gestão de partições com recuperação de dados.
É uma opção sólida para utilizadores Windows com necessidades correntes. Em casos com hardware crítico ou cenários muito específicos (bootable recovery, ópticos), as alternativas profissionais mantêm vantagem clara.
7. Recuva: gratuito, leve, exclusivo para Windows
Desenvolvido pela Piriform (a mesma empresa por trás do CCleaner), o Recuva é provavelmente a aplicação gratuita de recuperação de dados mais conhecida.
Pesa pouco, funciona em poucos cliques e não tem limite de dados a recuperar.
A versão Pro (lifetime por 19,95 dólares) acrescenta suporte a drives virtuais e actualizações automáticas. Funciona apenas em Windows, recupera dados de discos NTFS, FAT e exFAT, e tem um modo "deep scan" que demora mas costuma encontrar mais ficheiros.
O grande limite do Recuva é a ausência de novidades nos últimos anos. Não suporta APFS, não tem bootable recovery, e o seu desempenho em SSDs com TRIM activo fica um pouco aquém. Funciona melhor com discos mecânicos e cartões de memória onde a perda foi recente.
8. TestDisk e PhotoRec: o duo open-source de referência
Mantidos pela CGSecurity há mais de duas décadas, TestDisk e PhotoRec são duas ferramentas distintas que costumam ser distribuídas em conjunto.
O TestDisk é especializado em reparar tabelas de partição, recuperar boot sectors NTFS e FAT, e devolver à vida volumes que o sistema operativo deixou de reconhecer. O PhotoRec faz signature-based recovery e reconhece mais de 480 formatos de ficheiro.
Ambos são gratuitos, open-source e correm em Windows, macOS, Linux e BSD. A interface é em modo texto, o que afasta quem não tem familiaridade com a linha de comandos, mas o desempenho é excelente em casos onde os concorrentes pagos falham, particularmente partições corrompidas.
Para utilizadores técnicos, é uma das primeiras ferramentas a experimentar antes de gastar dinheiro em alternativas comerciais. Para o utilizador comum, o desafio inicial pode ser intimidante.
9. DMDE: poder profissional a preço baixo
O DMDE (DM Disk Editor and Data Recovery) é um dos segredos mais bem guardados do segmento.
Desenvolvido por um único programador, oferece capacidades comparáveis a ferramentas profissionais a uma fracção do preço: a licença Professional custa cerca de 20 dólares, com versão gratuita disponível para uso pessoal limitado.
Suporta NTFS, FAT, exFAT, Ext2/3/4, HFS+, APFS, ReFS e Btrfs. Inclui editor hexadecimal, gestão de RAID e ferramentas avançadas de partição.
A versão 4.4.4, a mais actual à data de redacção, continua a alargar o suporte a sistemas de ficheiros como ReFS, Btrfs e os habituais do mundo Linux.
A contrapartida é a interface, descrita por críticos e utilizadores como datada e densa, com curva de aprendizagem comparável à do R-Studio. Para utilizadores avançados com orçamento apertado, oferece relação custo-benefício difícil de igualar.
10. iBoysoft Data Recovery: alternativa sólida no segmento Mac
A iBoysoft é uma marca relativamente recente que ganhou reputação pelo suporte ao ecossistema Apple.
O iBoysoft Data Recovery existe em versões Windows e Mac, com preços a partir de 69,95 dólares por ano.
Os pontos fortes incluem recuperação a partir de volumes APFS encriptados, partições BitLocker no Windows, drives Time Machine corrompidas e cartões SD com filesystems mal montados. A interface é limpa, próxima do padrão moderno da Apple, e particularmente intuitiva em Mac.
Para utilizadores de Mac que procuram alternativa à Stellar, ou para quem precisa de uma segunda opinião antes de recorrer a laboratórios de recuperação, é uma escolha defensável.
As suas limitações estão na profundidade técnica em cenários complexos (RAID, sistemas de ficheiros raros) e na cobertura mais reduzida do mercado profissional.
Tabela comparativa rápida
|Programa
|Plataforma
|Versão gratuita
|Preço a partir de
|Ideal para
|Stellar Data Recovery Professional
|Windows e Mac (edições separadas)
|1 GB
|89,99 $/ano
|Cenários complexos, BitLocker, ópticos, e-mail
|Disk Drill
|Windows e Mac
|100 MB (Win)
|89 $ (lifetime)
|Utilizador moderno com interface limpa
|EaseUS Data Recovery Wizard
|Windows e Mac
|2 GB
|69,95 $/ano
|Iniciantes, perdas até 2 GB
|R-Studio
|Windows, Mac, Linux
|Não
|79,99 $
|Profissionais, RAID, forense
|Recoverit
|Windows e Mac
|100 MB
|79,99 $/ano
|Fotografia e vídeo
|MiniTool Power Data Recovery
|Windows e Mac
|1 GB
|69 $/ano
|Utilizador Windows comum
|Recuva
|Windows
|Ilimitada
|19,95 $ (lifetime)
|Perdas recentes em HDDs
|TestDisk e PhotoRec
|Multiplataforma
|Total (open-source)
|Gratuito
|Utilizadores técnicos
|DMDE
|Windows, Mac, Linux, DOS
|Limitada
|20 $
|Avançados com orçamento curto
|iBoysoft Data Recovery
|Windows e Mac
|1 GB
|69,95 $/ano
|Utilizadores Mac
Que programa escolher consoante o cenário
Nem todos os utilizadores partilham o mesmo perfil. Algumas recomendações práticas, em função das situações mais comuns:
- Perda recente, poucos ficheiros, primeira tentativa: Recuva (gratuito) ou EaseUS Free (2 GB) são pontos de partida razoáveis.
- Utilizador profissional que cruza Windows e Mac: Stellar Data Recovery Professional é a opção com maior paridade de funcionalidades entre as duas plataformas, tendo em conta que cada edição é adquirida em separado.
- Recuperação de RAID, NAS ou sistemas forenses: R-Studio ou DMDE, com vantagem para o primeiro em interfaces ligeiramente mais polidas.
- Mac com chip M1/M2/M3/M4/M5 e volumes APFS encriptados: Stellar Professional para Mac ou iBoysoft, ambos com compatibilidade nativa para SIP activo.
- Recuperação de vídeo a partir de cartões de câmara ou drone: Recoverit ou Disk Drill (módulo Advanced Camera Recovery).
- Sem orçamento e com paciência para linha de comandos: TestDisk e PhotoRec resolvem mais casos do que muitos imaginam.
- Discos ópticos riscados, partições perdidas ou e-mail PST corrompido: Stellar Professional continua a ser uma das raras opções que cobre estes cenários numa única ferramenta.
Conclusão
A escolha entre os melhores programas para recuperar dados depende menos do preço e mais do cenário específico. Para utilizadores ocasionais, soluções gratuitas como o Recuva ou o EaseUS Free cumprem na maioria dos casos correntes.
Para utilizadores avançados, ou em situações onde a perda envolve volumes encriptados, partições inacessíveis ou hardware crítico, a Stellar Data Recovery Professional destaca-se pela amplitude de cenários cobertos numa única ferramenta, disponível em edições próprias para Windows e para Mac.
O conselho mais importante mantém-se válido em qualquer caso: agir rapidamente, parar de gravar no disco afectado e instalar o software de recuperação noutra unidade.
Quanto mais cedo se intervém, maior a probabilidade de devolver à vida ficheiros que pareciam perdidos para sempre.
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