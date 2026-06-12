Strava recebe grande atualização: novos mapas, navegação offline e percursos inteligentes
A Strava anunciou uma das maiores atualizações dos últimos anos, introduzindo um conjunto alargado de funcionalidades destinadas sobretudo aos praticantes de caminhadas e atividades ao ar livre.
Esta será, eventualmente, uma das melhores plataformas para quem pratica certos tipos de desporto, como corrida, BTT, caminhada ou canoagem. Como tal, é interessante perceber que a empresa procedeu mais uma vez ao lançamento de novidades.
Assim, agora podemos contar com a descoberta de percursos, navegação mais inteligente, mapas melhorados e novas formas de partilhar atividades com a comunidade.
Segundo a empresa, o objetivo é tornar a experiência ao ar livre mais fácil de planear, mais segura durante a prática e mais envolvente após a conclusão da atividade.
Strava: descobrir percursos ficou mais fácil
Uma das principais novidades é o reforço das ferramentas de descoberta de rotas. Os utilizadores passam a ter acesso a informações mais detalhadas sobre trilhos e pontos de interesse.
Entre as novidades destacam-se:
- Route Discovery, que permite encontrar percursos populares em qualquer região através dos dados recolhidos pela Global Heatmap da Strava (disponível para subscritores).
- Route Builder melhorado, com informação em tempo real sobre distância, desnível acumulado e tipo de superfície do percurso.
- Route Saves, uma nova funcionalidade que permite guardar percursos diretamente a partir de várias áreas da aplicação para acesso posterior.
A empresa revelou ainda que está a preparar uma melhoria visual dos mapas, que chegará durante o verão.
Esta atualização mostrará mais detalhes sobre os trilhos, tipos de terreno e locais de interesse, como áreas de piquenique, parques de campismo e pontos de início dos percursos.
Navegação mais inteligente e segura
A Strava também apostou fortemente na navegação. Uma das funcionalidades mais interessantes é o novo sistema de alertas de desvio de rota.
Sempre que o utilizador se afastar do percurso planeado, a aplicação emitirá um aviso para ajudar a regressar ao trajeto correto antes de se perder. Esta funcionalidade é exclusiva para subscritores.
Outras novidades incluem:
- Navegação diretamente no Apple Watch sem necessidade de utilizar o smartphone.
- Sincronização automática de percursos com relógios compatíveis da Garmin, Apple e COROS.
- Rotas offline para utilização em locais sem cobertura móvel.
- Novo mapa em ecrã completo durante a gravação da atividade.
- Perfil de elevação em tempo real para acompanhar subidas e gerir melhor o esforço ao longo do percurso.
Novas formas de partilhar atividades
A componente social da plataforma também recebeu melhorias. Os utilizadores passam a poder visualizar as suas caminhadas através de um novo mapa 3D que mostra o relevo e a altitude do percurso de forma mais realista.
Outra novidade é o Flyover, uma animação aérea tridimensional que recria a atividade realizada com base nos dados reais do terreno. A funcionalidade permite criar vídeos mais apelativos para partilhar com amigos e seguidores. O Flyover ficará disponível para subscritores.
Disponibilidade destas novidades no Strava
A maioria das novas funcionalidades já começou a ser disponibilizada aos utilizadores. Algumas melhorias visuais dos mapas serão lançadas ao longo dos próximos meses.
Com esta atualização, a Strava procura reforçar a sua posição como uma das plataformas de referência para corredores, ciclistas e entusiastas das atividades ao ar livre, oferecendo ferramentas mais completas para planear, navegar e partilhar aventuras.