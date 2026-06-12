Strava recebe grande atualização: novos mapas, navegação offline e percursos inteligentes

A Strava anunciou uma das maiores atualizações dos últimos anos, introduzindo um conjunto alargado de funcionalidades destinadas sobretudo aos praticantes de caminhadas e atividades ao ar livre.

Esta será, eventualmente, uma das melhores plataformas para quem pratica certos tipos de desporto, como corrida, BTT, caminhada ou canoagem. Como tal, é interessante perceber que a empresa procedeu mais uma vez ao lançamento de novidades.

Assim, agora podemos contar com a descoberta de percursos, navegação mais inteligente, mapas melhorados e novas formas de partilhar atividades com a comunidade.

Segundo a empresa, o objetivo é tornar a experiência ao ar livre mais fácil de planear, mais segura durante a prática e mais envolvente após a conclusão da atividade.

Strava: descobrir percursos ficou mais fácil

Uma das principais novidades é o reforço das ferramentas de descoberta de rotas. Os utilizadores passam a ter acesso a informações mais detalhadas sobre trilhos e pontos de interesse.

Entre as novidades destacam-se:

Route Discovery, que permite encontrar percursos populares em qualquer região através dos dados recolhidos pela Global Heatmap da Strava (disponível para subscritores).

que permite encontrar percursos populares em qualquer região através dos dados recolhidos pela Global Heatmap da Strava (disponível para subscritores). Route Builder melhorado, com informação em tempo real sobre distância, desnível acumulado e tipo de superfície do percurso.

melhorado, com informação em tempo real sobre distância, desnível acumulado e tipo de superfície do percurso. Route Saves, uma nova funcionalidade que permite guardar percursos diretamente a partir de várias áreas da aplicação para acesso posterior.

A empresa revelou ainda que está a preparar uma melhoria visual dos mapas, que chegará durante o verão.

Esta atualização mostrará mais detalhes sobre os trilhos, tipos de terreno e locais de interesse, como áreas de piquenique, parques de campismo e pontos de início dos percursos.

Navegação mais inteligente e segura

A Strava também apostou fortemente na navegação. Uma das funcionalidades mais interessantes é o novo sistema de alertas de desvio de rota.

Sempre que o utilizador se afastar do percurso planeado, a aplicação emitirá um aviso para ajudar a regressar ao trajeto correto antes de se perder. Esta funcionalidade é exclusiva para subscritores.

Outras novidades incluem:

Navegação diretamente no Apple Watch sem necessidade de utilizar o smartphone.

Sincronização automática de percursos com relógios compatíveis da Garmin, Apple e COROS.

Rotas offline para utilização em locais sem cobertura móvel.

Novo mapa em ecrã completo durante a gravação da atividade.

Perfil de elevação em tempo real para acompanhar subidas e gerir melhor o esforço ao longo do percurso.

Novas formas de partilhar atividades

A componente social da plataforma também recebeu melhorias. Os utilizadores passam a poder visualizar as suas caminhadas através de um novo mapa 3D que mostra o relevo e a altitude do percurso de forma mais realista.

Outra novidade é o Flyover, uma animação aérea tridimensional que recria a atividade realizada com base nos dados reais do terreno. A funcionalidade permite criar vídeos mais apelativos para partilhar com amigos e seguidores. O Flyover ficará disponível para subscritores.

Disponibilidade destas novidades no Strava

A maioria das novas funcionalidades já começou a ser disponibilizada aos utilizadores. Algumas melhorias visuais dos mapas serão lançadas ao longo dos próximos meses.

Com esta atualização, a Strava procura reforçar a sua posição como uma das plataformas de referência para corredores, ciclistas e entusiastas das atividades ao ar livre, oferecendo ferramentas mais completas para planear, navegar e partilhar aventuras.