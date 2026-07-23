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Papa Leão XIV usou IA para escrever os seus discursos?

· Inteligência Artificial 1 Comentário

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Raul P. says:
    23 de Julho de 2026 às 11:22

    Deixem-se de m.. hoje todos usam. Vejo no meu local de trabalho os juristas da fazer as suas peças sempre a partir do que a IA lhes facilita. Vejo os criativos a perguntar à IA tendência e formas de mostrar novas opções. Vejo até os polícias nas esquadras a fazer os textos e relatórios a partir de perguntas diretas ao ChatGPT. E se for para ajudar o melhor mesmo é usar. Pelo menos haverá menos erros ortográficos.

    Responder

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