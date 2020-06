As atualizações do Windows 10 começam já a ter má fama e a assustar os utilizadores. A cada nova que surge os problemas não demoram a surgir e a afetar cada vez mais utilizadores, que se julgavam protegidos.

Depois de muitos relatos de problemas em atualizações anteriores, eis que chega um novo, afetando novamente o Windows 10. Agora o problema está nas impressoras e na impossibilidade de imprimir diretamente neste sistema operativo.

Novo problemas com as atualizações do Windows 10

Foi no final da semana passada que os problemas começaram a ser relatados e a ganhar um volume superior ao esperado. Os relatos centravam-se todos no mesmo problema, uma impossibilidade de imprimir, algo que até agora não acontecia.

A análise feita por vários utilizadores apontava para um problema comum a todos. O spooler do Windows 10 estava a apresentar problemas e era aqui que os documentos ficavam presos e sem sair na impressora.

Deixou de ser possível imprimir neste sistema

A tentativa de atualização dos drivers, algo que normalmente serve como solução em muitos casos não parecia ter qualquer sucesso. O foco virou-se então para as mais recentes atualizações, que tinham sido lançadas alguns dias antes.

E foi precisamente aqui que o problema foi detetado. As atualizações lançadas na Patch Tuesday, que corrigiam muitos problemas, acabavam por trazer mais um, com impacto grande para os utilizadores e para as suas máquinas.

Microsoft está a trabalhar nestes problemas

Do que foi relatado, os problemas estão nas atualizações recentes KB4560960 e KB4557957. Estas corrigem muitas falhas de segurança, mas abrem a porta a esta falha grave. O problema chega a ter impacto ao imprimir para PDF, algo independente das impressoras.

A Microsoft, entretanto, já veio a público reconhecer o problema e garantir que o vai resolver. Até lá, a solução é mesmo a remoção dessas atualizações ou a instalação de drivers de impressora genéricos (Canon, HP, Ricoh, Kyocera e Brother) e sem problemas.