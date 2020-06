A EMI 10.1 foi apresentada pela Huawei com a apresentação da série P40. Esta nova versão da Interface da marca trouxe algumas novidades para os smartphones, focando-se na produtividade e na necessidade de retirar ainda mais dos smartphones.

Estava prometido para breve a sua chegada a outros smartphones da Huawei, depois de ser preparada para o mercado global. A marca tratou desse processo e agora revelou quem e quando vai receber a EMUI 10.1. São muitos smartphones e a data está mesmo para breve.

As muitas novidades da EMUI 10.1

São muitas as novidades que a Huawei colocou na EMUI 10.1. Falamos do serviço de videochamadas MeeTime e da assistente virtual da marca, a Celia. Há ainda a utilização de multi-ecrã e as janelas flutuantes.

Ainda sem uma certeza de chegada ao mercado global, a Huawei estava a ultimá-la. Agora, e conforme foi anunciado, esta versão chega já no final deste mês a um leque elevado de smartphones da marca. Estes só precisam mais tarde procurar a atualização.

Smartphones Huawei que recebem a atualização

No caso dos smartphones da Huawei, a marca não se limita a atualizar os topos de gama. Foca-se, no entanto, nos modelos mais recentes. Também alguns tablets da marca vão receber esta nova versão, com todas as suas novidades.

Huawei P30 P30 Pro Mate 20 Mate 30 Pro Mate XS nova 7i Mate 20 X Mate 20 X 5G nova 5T Porsche Design Mate 20 RS P40 Lite Mate 30 Mate 30 Pro Mate 30 Pro 5G MatePad Pro MediaPad M6 10.8

Estes smartphones e tablets ficam assim capacitados para explorar de forma mais alargada o ecossistema da marca. Este permite usar todos os dispositivos de forma integrada como se um único ecrã se tratasse.

A Honor também vai atualizar

Também a Honor vai fazer uso desta atualização para os seus smartphones. A marca satélite da Huawei tem a sua Magic UI 3.1 e vai agora chegar a alguns dos seus smartphones de forma global. A lista neste caso é muito menor.

Honor View30 Pro 20 20 Pro View20

Estas são excelentes notícias para os utilizadores dos smartphones mais recentes da Huawei. A EMUI 10.1 e todas as suas novidades ficam assim disponíveis já dentro de dias, reforçando a oferta da marca e dos seus serviços.