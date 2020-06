Ubuntu 20.04 instalado? Aprenda a configurar a rede via CLI

O Ubuntu é dos melhores sistemas operativos dentro do segmento do Linux. A Canonical tem conseguido, gradualmente, oferecer um sistema operativo robusto, estável e bastante moderno. Além de todas as ferramentas gráficas, os sistemas Linux têm sempre disponível o poderoso terminal (CLI – command-line interface).

Depois de ensinarmos como configurar a rede via interface gráfica, vamos ensinar como configurar através do terminal.

Havendo ferramentas gráficas para configurar determinadas funcionalidades, até parece ridículo proceder a uma configurar via terminal. Não é bem assim, até porque há quem use com muita frequência o terminal e há sistemas Linux que nem oferecem interface gráfica (ou que não foi instalada). Por exemplo, o Ubuntu Server não disponibiliza na instalação base o ambiente gráfico.

Como configurar no Ubuntu a rede via CLI?

Um dos objetivos deste artigo é saber onde se encontram os ficheiros de configuração da rede. No Linux, existem ficheiros para proceder à configuração de quase tudo. Depois de configurado o serviço é preciso reiniciar os serviços. Vamos ver como funciona.

Configurar a rede via comando nmtui

Para configurar e ver as respetivas configurações de rede o utilizador tem no Ubuntu vários comandos tais como ip, ifconfig, nmtui, nmcli ou route. A forma mais simples de configurar a rede e o nome da máquina é usado o comando nmtui.

Depois basta selecionar a interface que pretendemos configurar, ir a Edit e, caso pretendam proceder a uma configuração manual devem selecionar IPv4 e depois Manual. Para adicionar as configurações carreguem em Show.

Para uma configuração via servidor DHCP, escolham a opção Automatic.

Nota: Para este tutorial apenas mostramos como proceder à configuração IPv4.

Em seguida indiquem as configurações de rede que pretendem. Após a configuração selecione a opção OK que se encontra no final da interface.

Para ativar a ligação façam Activate a connection

Para verem a configuração podem usar o comando ip addr. Caso não tenha sido aplicada podem forçar com o comando sudo netplan apply

Nota 2: Caso tenham o sistema virtualizado, não se esqueçam de definir o modo bridge na interface

Para testar se está tudo operacional, podem sempre usar o popular comando ping para testar a conectividade.

Podem saber mais sobre o netplan aqui. Como viram a configuração é simples e o netplan suporta dois tipos de renderers: o NetworkManager e o Systemd-networkd.

