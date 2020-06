Dica: Mais alguns truques simples para usar o Chrome no Android

O Chrome é um dos melhores browsers que o Android tem. Este consegue integrar-se no sistema da Google e garantir que a navegação na Internet funcione de forma perfeita e muito intuitiva para o utilizador e para os sites que tem de visitar.

Para potenciar ainda mais esta utilização, a Google criou alguns truques que podem ser usado no seu browser, em especial na versão dedicada ao Android. Hoje vamos continuar a explorar os mais interessantes e que podem usar já.

Depois de vos termos trazido alguns truques que podem usar no Chrome para Android, é hora de detalhar mais alguns que podem usar. Estes continuam a melhorar a utilização do Chrome de forma exponencial.

Fechar um separador é muito rápido

Gerir os separadores pode também um processo que pode ser facilitado. Numa situação normal, devem ser vistos todos os separadores abertos e depois escolhido o que se quer fechar. Basta um swipe e este é removido definitivamente.

O que nem todos sabem é que não precisa ser vista a lista de separadores abertos. Basta carregar no número de separadores e um novo menu será aberto. Aqui dentro encontram a opção Fechar separador, que o terminará e fechará.

Guarde páginas imprimindo para PDF

Por fim, e para quem quer guardar páginas web, existe a possibilidade de as imprimir para PDF. Este pode ser um processo simples e rápido num PC, no smartphone poderia ser mais complicado. No entanto, a Google tratou de simplificar o processo.

Usando a partilha do Android, é extremamente simples imprimir para PDF qualquer página web ou outro elemento. Carreguem então no botão de partilha do Chrome e aqui dentro devem escolher a opção Imprimir.

Vai ser aberta a zona de impressão do Android, onde devem escolher a opção Guardar como PDF. Podem ainda escolher se querem guardar esta página no Google Drive, como PDF, numa das contas do Android.

No final, só precisam mesmo de carregar no botão de gravar e escolher o sítio onde querem manter o novo ficheiro. Mais tarde, só precisam de abrir esse ficheiro para aceder ao que guardaram.

Assim, mais uma vez se prova que o Chrome tem muito para oferecer aos utilizadores no Android. Conforme podemos ver, são pequenas e simples ações que conseguem melhorar muito a utilização deste browser que a Google criou para o seu sistema operativo móvel.