Dica: Alguns truques para usar melhor o Chrome no Android

De todas as propostas que o Android tem disponíveis, o Chrome é o browser que se melhor adapta a este sistema operativo. Desenvolvido pela Google, usa todas as funcionalidades disponíveis para uma navegação na Internet rápida e eficiente.

Com novidades constantes, procura trazer aos utilizadores o que de mais moderno existe. Claro que tem também alguns truques que apenas os utilizadores mais experientes conhecem, alguns dos quais vamos trazer hoje.

Como muitas apps da Google, também o Chrome do Android tem algumas funcionalidades escondidas e pouco divulgadas. Estas permitem usar este browser de forma mais eficiente e simples. É por isso importante conhecer algumas destes truques simples.

Navegue para mudar o separador do Chrome

Navegar entre os separadores abertos no Chrome é simples. Basta carregar no número presente junto à barra de endereço e temos acesso aos que estão disponíveis. Claro que aqui podemos escolher o que queremos visitar, mas pode tornar-se um processo repetitivo.

Assim, e para facilitar, o browser nativo do Android permite que façam swipe para a esquerda ou para a direita, acedendo assim ao separador anterior ou posterior. Este swipe deve se feito na zona superior, na área da barra de endereço. Simples e rápido, é extremamente útil.

Selecione uma palavra para a pesquisar no browser

Sendo criado por uma gigante dedicada às pesquisas, é natural que o Chrome possa fazer procuras na Internet rapidamente. Deixamos assim de ter de selecionar e copiar palavras ou frases para depois as colar na barra de pesquisa da Google.

Agora só precisam de escolher a palavra ou frase que querem procurar na Internet. De imediato, na zona inferior do Chrome, surge uma nova área com toda a pesquisa. Basta subir essa área e aceder à pesquisa pretendida.

Estes simples truques vão garantir uma utilização ainda melhor do Chrome no Android. Não são os únicos, mas abrem já as portas a muito mais deste browser. Testem-nos e vão ter a vida facilitada.