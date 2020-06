Windows 10 vai conseguir resolver um dos maiores problemas do Chrome

Uma das maiores queixas que existe no Chrome é sobretudo o excesso de consumo de recursos. Este browser consegue ultrapassar o que seria lógico e chama a si a maioria do que está disponível no computador.

A Google já tentou por várias vezes melhorar e resolver este problema, sem qualquer sucesso visível. Agora, e graças a uma mudança da Microsoft no Windows 10, o Chrome pode mesmo ter o seu maior problema resolvido.

Um eterno problema grave do Chrome

Há muitos anos que a Google tenta dar ao Chrome uma estabilidade no que toca aos consumos de recursos. Esta versão e esta melhoria nunca chegou de forma total, havendo algumas melhorias pontuais, mas nem sempre com o impacto pretendido.

Com a Microsoft presente neste projeto, graças ao novo Edge, muito poderá mudar em breve. Uma melhoria foi apresentada na mais recente atualização do Windows 10 e que poderá trazer uma melhor gestão dos recursos que o Chrome consome.

Windows 10 tem solução para consumo de memória

Esta mudança chama-se “SegmentHeap” e vai reduzir os consumos de memória, com o Chrome a ser um dos mais beneficiados. É uma mudança disponível para os programadores e que funciona apenas na versão 2004 ou posterior do Windows 10.

A Microsoft já faz uso do SegmentHeap na mais recente versão de testes do Edge, conseguindo uma melhoria de 27% nos consumos de memória do seu browser. A Google também já reconheceu a utilidade desta melhoria, poupando algumas centenas de MB de memória.

A Google vai em breve aproveitar esta melhoria

Mesmo com todas estas vantagens, a Google tem, todavia uma limitação em usar o SegmentHeap. Teria de mudar para a versão 19041.0 do SDK do Windows 10, que está com alguns problemas anormais e não pode ainda ser usada totalmente.

Assim, está por saber quando esta novidade pode ser usada no Chrome da Google e assim trazer as melhorias esperadas. Não será uma solução total, mas vai garantir aos utilizadores um ligeiro aliviar dos recursos consumidos por este browser.