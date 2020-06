No início deste ano, a Microsoft anunciou que o Microsoft Edge passou a ser baseado em Chromium. E agora a empresa de Redmond informa que o seu browser é também capaz de usar até menos 27% de RAM no Windows 10.

Um dos calcanhares de Aquiles de muitos browsers é o consumo que fazem da RAM do computador, tornando assim por vezes a navegação numa experiência frustrante e que pode mesmo trazer consequências às máquinas.

Na tentativa de voltar a ter um browser que seja escolha prioritária dos utilizadores, a Microsoft melhorou o seu Edge, começando por o tornar baseado no Chromium. Desta forma, o browser transformou o seu desempenho, tornado a navegação muito mais rápida e leve.

Todas as mudanças adotadas no novo Edge começaram desde logo a dar frutos. Em abril, o browser conseguiu bater o Mozilla Firefox, tornando-se no 2º mais usado na Internet. Também nos testes de Internet o novo Microsoft Edge conseguiu superar a concorrência.

Microsoft Edge usa agora menos 27% de RAM no Windows 10

Browsers que usam muita RAM durante a utilização, podem provocar uma diminuição na velocidade de todo o sistema operativo. Uma das estratégias para contornar este problema é a diminuição de separadores abertos, mas isso também pode não ser funcional para quem precisa de várias páginas abertas para realizar os seus trabalhos.

A forma mais adequada de acabar com este problema é realmente melhorar os browsers e torná-los menores consumidores de memória. E esse foi exatamente um dos objetivos da empresa de Redmond.

A Microsoft anunciou no seu blog oficial que o Edge consome agora muito menos memória. De acordo com a publicação, o browser é agora capaz de usar menos 27% de RAM também com a nova atualização do Windows 10.

Com estas alterações, o objetivo da empresa é então oferecer aos utilizadores o melhor browser para o sistema operativo Windows. E parece que os programadores concordam.

De qualquer forma, a Microsoft adianta ainda que o desempenho nos equipamentos individuais pode variar consoante as configurações e o uso, mas no geral todos deverão sentir um trabalho mais económico do Edge relativamente à memória.