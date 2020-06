O Edge da Microsoft tem passado por várias alterações profundas no Windows 10. Este era um browser desenvolvido internamente, mas a decisão tomada abriu o seu desenvolvimento para outras áreas importantes.

Passou a basear-se no Chromium e acompanha todos os desenvolvimentos que são feitos neste browser da Google. Isto liberta as equipas para participar em outras melhorias e dá a garantia de que está sempre atualizado. Pois este browser passou a agora a ser o oficial do Windows 10 e está disponível para todos.

O novo browser da Microsoft

Desde as primeiras versões deste browser que a Microsoft o tornou público e aberto a todos. As suas 3 versões permitem ter vários estágios de desenvolvimento e assim acompanhar o que vem a ser produzido ao longo do tempo.

A Microsoft acabou por lançar a sua versão oficial, mas apenas podia ser instalada de forma manual. Isso limitava a sua adesão, porque apenas quem sabia o que fazer tinha acesso a esta novidade no Windows 10.

Atualização para todos no Windows 10

Estava prometido para breve a sua massificação, através de uma atualização aberta a todos. Ppois esse momento chegou e o novo Edge está já disponível numa atualização para ser instalada por todos os que ainda não estão a usar este browser.

Começou por chegar em duas atualizações, mas a Microsoft acabou por uni-las e assim disponibilizar uma única atualização para todas as versões do Windows 10. Basta aceder às atualizações do Windows e este novo browser estará presente para ser instalado.

Substituição transparente entre o Edge

Outra novidade que vem com esta instalação é o remover da versão anterior do Edge. A Microsoft garante uma migração transparente entre estas duas versões deste browser, sendo os dados transferidos e até os atalhos vão ser mantidos.

Se ainda não testaram o mais recente browser da Microsoft, então este é o momento certo. Tem já provas dadas e está hoje acima do que o Firefox tem, com muitos mais utilizadores. Basta nstalar a atualização e fica de imediato pronto a ser usado.