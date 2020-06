Snapchat vai deixar de promover mensagens de Donald Trump

Agora é a vez do Snapchat! Donald Trump está em guerras com as redes sociais, mas não é com todas! Como sabemos, a sua rede social de preferência é o twitter, mas as “relações” não têm sido as melhores. A história começa quando o Twitter assinalou, pela primeira vez, dois tweets de Donald Trump, colocando um link de “verificação de factos” (fact check). Já o Facebook não oculta as publicações de Trump e circulam informações internas que afirmam mesmo que não se devem bloquear políticos durante a campanha.

Os responsáveis pelo Snapchat vieram agora dizer que deixarão de promover as mensagens da conta do Presidente dos Estados Unidos.

Será que o Snapchat vai ganhar um enorme inimigo?

A rede social Snapchat veio acusar o Presidente dos EUA de incitar à “violência racial”. Nesse sentido, o Snapchat vai deixar de promover as mensagens da conta de Donald Trump. De referir que o Presidente dos Estados Unidos tem mais de 1,5 milhões de seguidores nesta rede. De salientar também que esta é uma rede social com forte presença dos mais novos.

De acordo com um porta-voz da empresa, enquanto falava de um segmento de notícias do Snapshat…

Não iremos ampliar vozes que incitam à violência racial e à injustiça, promovendo-as gratuitamente no Discover

De relembrar que Donald Trump fez uso das redes sociais para ameaçar os manifestantes que protestam de forma violenta, há uma semana, contra a morte de George Floyd, um afro-americano que foi vítima fatal de uma ação violenta da polícia, em Minneapolis.

Donald Trump usou a rede social Twitter para dizer que os manifestantes seriam enfrentados com “os cães mais ferozes e armas terríveis” e alertou para que quando as manifestações começassem a ser violentas, “surgiriam tiros”.

No passado domingo, o presidente da Snapchat já tinha publicado um comunicado em que condenava a violência racial.

Leia também…