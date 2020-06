As fake news e incentivos à violência são algo comum no universo das redes sociais e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sempre foi uma figura associada a este tipo de publicações. Mas no combate a estas publicações, temos visto as redes sociais bastante ativas e o Twitter tem dado o exemplo, ocultando nos últimos dias vários tweets de Trump.

Entre ameaças públicas e novos tweets bloqueados, há outra gigante das redes sociais que parece ter uma postura diferente. O Facebook não oculta as publicações de Trump e circulam informações internas que afirmam mesmo que não se devem bloquear políticos durante a campanha.

Twitter vs. Trump

A história começa quando o Twitter assinalou, pela primeira vez, dois tweets de Donald Trump, colocando um link de “verificação de factos” (fact check).

A ligação surgiu logo após a publicação do presidente dos EUA, onde afirmou que o voto por correspondência na América para as presidenciais de novembro pode ter consequências fraudulentas. Dadas as declarações, o Twitter considerou-as infundadas e potencialmente enganosas.

É importante referir que esta foi a primeira vez em toda a história do Twitter que este procedimento foi aplicado a um chefe de Estado norte-americano.

Como consequência, Donald Trump reagiu (também no Twitter), acusando o serviço de estar a interferir nas eleições presidenciais de novembro, de censura e ainda de estar a interferir na liberdade de expressão. Mais, Donald Trump ameaçou fechar as redes sociais e, sem grandes explicações, assinou, no dia 28 de maio, uma ordem executiva sobre as redes sociais.

No dia seguinte, surge mais um Tweet polémico do presidente:

….These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

Segundo a rede social “este Tweet violou as Regras do Twitter sobre enaltecimento à violência. No entanto, o Twitter determinou que pode ser do interesse público que esse Tweet continue acessível.” Perante isto, o Tweet pode ser lido, caso seja clicado em “Ver”.

Declarações de Zuckerberg geram onda de descontentamento (dentro do Facebook)

As publicações deixadas no Twitter por Donald Trump, são também partilhadas na rede social de Zuckerberg que nada tem feito no sentido de as marcar como “fact check” ou como incitação à violência. Até aqui, nada que seja potencialmente grave. São inúmeras as publicações do género que são publicadas diariamente e nada é feito…

No entanto, foram as declarações de Zuckerberg que levantaram uma onda de descontentamento. O fundador do Facebook veio a público contestar as ações do Twitter. Numa entrevista à Fox News, começou por declarar que o Facebook tem uma política diferente da do Twitter nestas questões.

Afirmou ainda que:

Acredito fortemente que o Facebook não deve ser o árbitro da verdade de tudo o que as pessoas dizem online. As empresas privadas provavelmente não deveriam estar, especialmente essas empresas de plataforma, não deveriam estar em posição de fazer isso.

Reações dos funcionários do Facebook no Twitter

Depois destas declarações, muitas foram as reações que apareceram no Twitter, onde se incluem vários funcionários do Facebook que contestaram Zuckerberg, algo que até então nunca tinha acontecido com esta expressão.

Trabalho no Facebook e não tenho orgulho de como estamos a ser representados. A maioria dos colegas de trabalho com quem falei sente-se da mesma maneira. Queremos que a nossa voz seja ouvida.

Este foi um dos mais recentes tweets publicados na rede social e que expressa o sentimento de vários funcionários da empresa.

Outros foram mais diretos, como Stirman ou de Sara Zhang:

Além de tudo isto, dentro da empresa Facebook, num fórum interno, as mesmas opiniões estão a ser expressas. No entanto, há quem defenda que o Facebook ou outras redes sociais, não devem examinar aquilo que os políticos dizem em contexto de debate político.

Os Estados Unidos estão a viver uma verdadeira guerra contra o racismo e a rede social parece que não se importa de continuar a dar voz aos políticos que apoiam a violência e não demonstram compaixão pela luta. A par disto, são criadas campanhas no sentido de ajudar nesta guerra como uma doação de 10 milhões de dólares a grupos que trabalham com a justiça racial… Algo não bate certo.