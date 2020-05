Trump assina hoje uma ordem executiva sobre redes sociais, devido à polémica no Twiter

Donald Trump é também conhecido por ser muito ativo no Twitter, mas esta semana os motivos foram outros. Depois que a rede social assinalou algumas mensagens do presidente dos EUA com alerta de verificação de factos, Trump decidiu reagir de uma forma mais radical.

Segundo anunciou a Casa Branca, o Presidente norte-americano vai assinar hoje uma ordem executiva sobre as redes sociais.

A polémica entre Trump e o Twitter

Tudo aconteceu na passada terça-feira quando o Twitter assinalou, pela primeira vez, dois tweets de Donald Trump, colocando um link de ‘verificação de factos’ (fact check).

O link surge logo a seguir à publicação do presidente dos EUA, onde este afirma que o voto por correspondência na América para as presidenciais de novembro podem ter consequências fraudulentas.

Mas o twitter considerou que estas declarações são infundadas e potencialmente enganosas.

Foi a primeira vez em toda a história do Twitter que este procedimento foi aplicado a um chefe de Estado norte-americano. De salientar ainda que a conta oficial de Trump na rede social tem já com mais de 80 milhões de seguidores.

Como consequência, Donald Trump reagiu também no Twitter acusando o serviço de interferir nas eleições presidenciais de novembro. O Presidente norte-americano diz ainda que a rede social censura e interfere na liberdade de expressão, acrescentando que não vai permitir que isso aconteça.

Já noutra publicação, Donald Trump ameaça mesmo fechar as redes sociais.

Num tweet mais recente, Trump volta à carga com as mesmas acusações ao Twitter e deixa um aviso:

Mas o CEO do Twitter reagiu logo de seguida a esta última publicação do presidente da América. Jack Dorsey veio a público responsabilizar-se pela colocação do ‘verificador de factos’ no tweet de Donald Trump.

Esta atitude de Dorsey teve como objetivo evitar que os seus funcionários sejam alvo de perseguição e assédio devido a esta situação.

Trump vai hoje assinar uma ordem executiva sobre as redes sociais

Agora a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany fez um comunicado onde informou os jornalistas que Donald Trump irá esta quinta-feira assinar uma ordem executiva sobre as redes sociais.

Mas nada mais foi adiantado e não se sabe qual o conteúdo da referida ordem. No entanto espera-se que seja algo com o objetivo de controlar as redes sociais.

Resta-nos aguardar por mais pormenores sobre este assunto.