Lançar 93 jogos em 5 anos, é a meta da Take Two

A Take Two (proprietária da Rockstar Games e 2K Games) veio recentemente revelar as suas intenções de lançar, no espaço de 5 anos, nada mais, nada menos que 90 jogos.

É muita fruta, mas a Take Two (e os seus estúdios) já nos demonstraram que nada é impossível.

O presidente da Take Two, Karl Slatoff, veio recentemente revelar os planos da companhia em lançar perto de 100 jogos num prazo de 5 anos.

Trata-se de um plano ambicioso, mas que é prova também da postura e posicionamento da companhia no mercado.

É claro que, se tivermos bem em atenção, dos 93 jogos pretendidos por Slatoff, muitos hão de vir de jogos regulares, como, por exemplo, os jogos da série NBA 2K, da 2K Games. Se tivermos em conta que todos os anos é lançada uma nova versão de NBA 2K, então logo aí pode-se retirar 5 aos 93.

No entanto, e mesmo retirando as franchises de jogos regularmente lançados, ano após ano, o número é bastante ambicioso. É um número que aponta para uma média de 20 jogos lançados anualmente.

Convém relembrar que a Take Two é proprietária de marcas como a 2K Games (NBA 2K ou WWE 2K, entre outros) e Rockstar Games (GTA ou Rd Dead Redemption), além de trabalhar de perto com muitas outros estúdios de desenvolvimento.

É claro que este número “não cai do céu” e para Slatoff referir o número mágico de 93 jogos, é porque já sabe algo mais que nós ainda desconhecemos.

E Slatoff levantou um pouco do véu e destes 93 futuros títulos com o selo de qualidade da Take Two.

Efetivamente, dos 93 a Take Two irá lançar 63 que serão jogos core para a companhia (tratam-se de jogos identificados como sendo experiências imersivas de grande qualidade, não sendo necessariamente jogos AAA, ou de grande investimento), 17 jogos serão mid-core, 15 corresponderão a extensões de jogos existentes e 13 podem ser considerados como casual games.

Jogos como Red Dead Redemption 2, NBA 2K20, Borderlands 3, The Outer Worlds, X-COM ou Civilization são exemplos dos inúmeros sucessos de lançamentos recentes diretamente relacionados com a Take Two.

Mas Karl Slatoff não se ficou por aqui e divulgou muitos mais números, como, por exemplo, haverem 47 desses jogos que correspondentes a franchises existentes atualmente, enquanto no ano de 2025, ao olharmos para trás, iremos identificar 46 novos jogos com a marca Take Two.

Quanto a plataformas a Take Two também vai olhar para o mobile, além das consolas e PCs. Estará assim previsto o lançamento de 72 jogos para consolas, PC e streaming enquanto 21 serão desenvolvidos exclusivamente para mobile.

E Slatoff terminou a indicar que 67 desses jogos serão jogos pagos, enquanto 26 serão free-to-play. Um aparte importante é que os números revelados não compreendem Add-Ons nem DLC.

Estes números são um indício claro do poderio da Take Two (e dos seus parceiros) e da forma como vão atacar o mercado. Em ano de novas consolas (e de muitas novidades no que respeita a serviços gaming) a Take Two está a posicionar-se bem para atacar o mercado.