Zoom na TV? Se tiver uma Apple TV saiba como pode fazê-lo

As plataformas de videoconferência deram um salto enorme em popularidade durante os períodos de confinamento. Além do teletrabalho, estas plataformas passaram também a fazer parte do dia a dia de milhões de estudantes. No entanto, para quem acha que os dispositivos (ex. smartphone, PC) têm um ecrã muito pequeno para ver este tipo de conteúdos porque não usar a TV?

Se tem uma Apple TV, saiba como ter o Zoom na sua TV.

A Apple TV é simplesmente um equipamento fantástico criado pela gigante de Cupertino. Esta é provavelmente uma das melhores set-top box que pode comprar e para quem tem outros equipamentos Apple passa a ter um verdadeiro ecossistema. Poder, elegância, versatilidade… são algumas das características desta “pequena caixa” que faz muita coisa!

Como ter o Zoom na TV via Apple TV

Uma das características da Apple TV é o suporte para AirPlay. Este protocolo de comunicação é um recurso que permite que os utilizadores reproduzam conteúdos multimédia, como vídeos e músicas, a partir de dispositivos iOS na Apple TV. O mais incrível é que tudo funciona quase de forma transparente e com uma simplicidade incrível.

Para começar devem iniciar, por exemplo, no iPhone começar por projetar o ecrã numa TV. Para isso basta ir à Central de Controlo e selecionar a opção Projeção de ecrã. Depois é só selecionar o nome da Apple TV para que os conteúdos do iPhone sejam projetados na Apple TV.

E basicamente é isto! Simples não é? A qualidade é excelente, a sincronização também e tudo funciona sem grandes complicações. De referir que tal funcionalidade pode ser usada pelas mais diversas apps (ex. Google Meet, Facetime… seja no iPhone, seja no iPad ou até mesmo no Mac.

Leia também…