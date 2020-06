Veja o que as apps Android da Microsoft vão poder fazer no Surface Duo

A Microsoft está a finalizar os últimos retoques do seu Surface Duo e algumas das principais novidades já ficaram conhecidas num recente leak feito ao dobrável da marca.

Hoje damos a conhecer em maior detalhe este equipamento da empresa de Redmond, através de uma análise ao que as apps Android da Microsoft vão poder fazer no Surface Duo.

Este é o primeiro dobrável da empresa tecnológica e apresenta-se com dois ecrãs. O lançamento deverá estar para breve e até ao final deste mês a Microsoft deverá ter concluída a versão final das apps que vêm pré-instaladas no equipamento.

O site Windows Central fez uma análise detalhada a algumas das mais importantes aplicações Android da Microsoft que vão compor o sistema do Surface Duo.

Microsoft Launcher

O Microsoft Launcher é o que vem por defeito no Surface Duo e tem uma profunda integração com o ecrã duplo. Por defeito, o utilizador tem dois ecrãs iniciais e docks que podem ser personalizadas com widgets e ícones de apps.

Ao passar entre os ecrãs iniciais vai mover o conteúdo entre eles. Traz um recurso de notas adesivas que por conseguinte tem suporte para a Surface Pen e sincroniza com a app Sticky Notes no Windows 10.

Vem ainda com o novo recurso de “grupo” onde será possível emparelhar duas apps no mesmo ícone. Ao clicar, abrem as duas em simultâneo e o utilizador poderá ainda definir em qual ecrã abre cada uma destas aplicações.

Microsoft Edge

O Microsoft Edge é o browser nativo deste dobrável e também tem suporte para os dois ecrãs. A interface é ajustada automaticamente e ao ocupar os dois ecrãs, a barra de pesquisa ficará à esquerda, enquanto que os favoritos são colocados à direita.

Esta funcionalidade aplica-se também a sites, mas na maioria a parte central do Surface Duo pode cortar os conteúdos. E nem todos os programadores vão desenhar as apps para suportar os dois ecrãs adequadamente.

O browser disponibiliza ainda o recurso de arrastar e soltar imagens, texto e links de páginas web noutras apps que suportam o arrastar e soltar.

Outlook

O Microsoft Outlook vem pré-instalado no Surface Duo e será entãi a app principal para email e calendário. Em suma, faz a gestão dos contactos do telefone e sincroniza contactos armazenados na Microsoft.

O ícone do calendário mostra a data atual e dá acesso rápido ao calendário, enquanto o ícone do email direciona o utilizador para o email, como seria de esperar.

A app do email pode ser expandida ficando com a caixa de entrada do lado esquerdo e o conteúdo do email do lado direito e, assim, ao clicar num email, ele será exibido no ecrã direito.

Por sua vez, o calendário também poderá ser alargado pelos dois ecrãs e suporta a funcionalidade de arrastar e largar.

OneNote

Esta é mais uma app que vem pré-instalada no Surface Duo e consequentemente será uma das principais para a utilização da Surface Pen.

Também suporta a extensão e vai ainda colocar a lista de notas no ecrã esquerdo e a nota selecionada na parte direita.

Microsoft Office

A aplicação Microsoft Office também é compatível com o arrastar e largar e estende pelos dois ecrãs.

Na parte esquerda constam todos os documentos recentemente armazenados no OneDrive e ao tocar nalgum ele será aberto e exibido no ecrã direito.

To Do

A aplicação destinada a tarefas também está capacitada para suportar os dois ecrãs.

Ao ser esticada pode tocar nalguma tarefa do lado esquerdo e ela vai surgir no ecrã direito, ou seja, o utilizador poderá realizar diferentes ações sem ter que voltar atrás na app.

OneDrive

O OneDrive também já vem instalado no dobrável da Microsoft e está então configurado para fazer backups automáticos de fotografias.

A app poderá ser esticada e o utilizador verá os ficheiros no ecrã esquerdo e a visualização dos mesmos na parte direita. Já nos documentos basta clicar com a Surface Pen para os guardar como PDF.

SwiftKey

O Swiftkey é o teclado que vem por defeito no Surface Duo e poderá arrastar e largar o teclado em cada um dos ecrãs para o mover.

Há ainda um rumor de que será possível esticar o ecrã pelos dois ecrãs para se escrever com ambos os polegares.

A app traz dois temas, um claro e outro escuro, para assim proteger a visão dos utilizadores.

Definições

As Definições também podem alargar-se por ambos os ecrãs, com as configurações a aparecerem no ecrã esquerdo e as configurações selecionadas na parte direita.

Traz opções para o Microsoft Launcher, Outlook, OneDrive, Surface Pen, Peek Mode, entre outros.

Comportamento Geral do Sistema

Ao estar bloqueado, o Surface Duo exibe a hora, a data e ainda acesso rápido à câmara e à lanterna, no ecrã esquerdo. Por sua vez, no ecrã direito vão surgir as notificações e chamadas recebidas, sendo também neste lado que o dobrável poderá ser desbloqueado.

O ecrã direito é o principal para tarefas do sistema, mas ainda não se sabe se essa característica poderá ser personalizada.

Para fechar uma app basta deslizar de baixo para cima, tal como no iPhone, Para alargar a aplicação pelos dois ecrãs basta deslizar para cima mas em vez de soltar, deve arrastar e largar a app até ao painel central.

Por norma as aplicações são abertas em modo de um ecrã e no ecrã onde estão colocados. Por exemplo, se o Twitter estiver no ecrã direito, ao clicar ele vai abrir apenas no ecrã direito, e só depois poderá ser arrastado ou alargado.