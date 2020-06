Caixa de esterilização UV pode matar o novo coronavírus

O “novo normal” devido ao coronavírus implica também um novo ritual sempre que regressamos a casa, após uma ida ao supermercado, ou no regresso do trabalho. São eles descalçar à porta, trocar de roupa, lavar bem as mãos e desinfetar todos os objetos que transportamos. Incluindo telemóvel, óculos, relógios, jóias e chaves!

Relativamente a gadgets, uma pequena caixa de esterilização por UV é a solução!

Para o processo de desinfeção de pequenos objetos existe um dispositivo que pode ajudar. Este equipamento assegura a esterilização dos itens de bolso, tais como, telemóveis, iPods, MP3 players, pen drives, airpods, relógios, brinquedos pequenos, chuchas de criança, óculos, chaves, máscaras, entre outros.

Tem 20 cm e pesa apenas 300 gr. Após uma carga completa possibilita 50 ciclos de eliminação de 99,99% das bactérias de todas as superfícies expostas. Sem ser necessário o uso de líquidos, calor ou produtos químicos corrosivos.

Iluminação UVC-LED pode matar o coronavírus

Esta solução é particularmente interessante para a limpeza e desinfeção das ranhuras. Mas também das pequenas entradas de ligação, que são bastante difíceis de limpar nos smartphones e que, desta forma, ficam absolutamente esterilizados.

A luz UVC-LED disponível na caixa de esterilização pode chegar aos microrganismos que se escondem nas fendas onde os toalhetes desinfetantes não conseguem alcançar com tanta eficácia.

A luz ultravioleta UVC-LED é germicida e possui um comprimento de onda entre 275 e 280 nanómetros. Já demonstrou matar as bactérias de forma tão eficiente quanto esfregar as superfícies com água e sabão.

Há também evidências de que a iluminação UVC-LED pode matar o novo coronavírus, o que obviamente está relacionado à COVID-19.

A caixa de esterilização por UV possui um compartimento interno que permite acomodar até os maiores smartphones existentes no mercado.

Esta caixa está disponível na iServices pelo valor de 39,95€. Desta forma, escusa de ter de andar sempre a desinfetar o seu smartphone, sendo esta uma forma mais rápida e prática.