Ainda não tem uma TV Box Android? Conheça estas sugestões

As boxes de TV Android vêm trazer aos utilizadores uma forma de estar em frente à televisão muito mais completa, mesmo para quem tem uma smart TV. O facto de terem disponível a Play Store, abre então um mundo de possibilidades. Jogos, aplicações de streaming, transmissão do ecrã do smartphone na TV e muito mais, através de uma TV Box.

Assim, deixamos-lhe algumas sugestões de boxes a considerar.

TV Box TANIX TX9S

A primeira opção é a TANIX TX9S, uma box de TV com Android na versão 9.0. Esta versão vem com o processador Amlogic S912, tem 2 GB de RAM e 8 GB de armazenamento interno. Este armazenamento pode ser expandido através de cartão de memória, com slot dedicado.

Além disso, conta com duas portas USB, com HDMI e ligação para Ehternet Gigabit. Tem ainda suporte de vídeo a 4K e 2K a 60 fps e vem já com Kodi pré-instalado.

A box de TV TANIX TX9S está disponível por cerca de 24€, utilizando o código de desconto 4Z8AJXBU. O envio é rápido e gratuito, feito assim a partir de Espanha.

TANIX TX9S

H96 MAX

Também com o Android na versão 9, surge a box H96 MAX, neste caso com um processador Rockchip RK3318. Este modelo também suporta vídeo em 4K e tem Wi-Fi dual-band.

Em termos de design é um pouco mais arrojada com cores na parte superior. À frente inclui um pequeno painel LED que apresenta alguma informação útil.

Como interfaces de ligação conta com duas portas USB, sendo uma delas USB 3.0. Além disso, tem ligação AV, Ehternet, HDMI e ainda slot para cartão microSD.

A box H96 MAX de 4GB/64GB está disponível por cerca de 39€, utilizando o código de desconto 4Z8ASEOB.

H96 MAX

MECOOL KM1

A MECOOL KM1 vem equipada com Android, mas com a versão dedicada às TVs, o Android TV. É assim uma box Google Certified. Além da otimização de todo o sistema, ainda dispõe de Google Assistant através do controlo remoto.

O processador que integra é um Amlogic S905X3 e está disponível com 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Tem slot para cartão microSD, duas portas USB (uma delas 3.0), ligação AV, Ethernet e HMDI.

A box MECOOL KM1 está disponível assim por cerca de 65€, utilizando o código de desconto 4Z8A4TK0.

MECOOL KM1

TV Box X96 Air

Por fim, deixamos como sugestão a TV Box X96 Air com Android 9. O processador é um Amlogic S905X3, tal como o anterior. Suporta vídeo a 8K a 24 fps e 4K a 60 fps.

Inclui ligação a cabo ótico, HDMI, Ethernet, ligação AV, duas portas USB 2.0 e ainda uma 3.0. Para expansão de memória, poderá ainda ser utilizado um cartão microSD.

A box X96 Air está disponível na versão de 4GB/32GB por cerca de 36€ (código de desconto 4ZEKZEEU) e na versão de 4GB/64GB por cerca de 40€ (código desconto 4ZEL3T8B). O envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

X96 Air (64GB)