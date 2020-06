Aftermath, expansão para Mortal Kombat XI

No ano passado foi lançado aquele que é considerado por muitos como o melhor jogo de luta da atualidade: Mortal Kombat XI.

Desenvolvido pela NetherRealm Studios, Mortal Kombat representa uma das séries mais bem sucedidas e antigas do mundo dos videojogos que, inclusive já teve direito a presença na 7ª Arte.

Agora passado mais de um ano sobre o lançamento do jogo, chega a expansão, AfterMath (que traz consigo novidades).

Quando foi lançado no ano passado, Mortal Kombat XI, desenvolvido pela NetherRealm Studios, transformou-se num dos jogos (senão o melhor) de ação e luta do mercado.

Apresentando um Modo História apelativo e empolgante para os fãs deste Universo, o jogo vinha acompanhado com as suas principais personagens (recebeu posteriormente mais algumas) e com alguns modos de jogo extremamente viciantes, como as viciantes e por vezes desesperantes, Towers of Time.

AfterMath chegou a meio do mês passado e é a primeira expansão para Mortal Kombat XI. Esta expansão trouxe consigo:

expansão para a história

novos cenários

novos lutadores (Sheeva, Fujin e RoboCop)

novos fatos para personagens

Friendships para todos os lutadores

Parece (e é) bastante conteúdo que, para quem gostou do jogo original, será claramente muito bem-vindo.

Modo História

Se bem se lembram, Mortal Kombat XI apresenta como principal vilã Kronika, que pretende controlar a Torre do Tempo e dessa forma, alterar a realidade com objetivo de apagar Raiden para sempre.

No entanto, Kronika necessitava do poder duma Coroa do Guardião do tempo (The Crown) forjada por Shang Tsung. Graças a Raiden, Liu Kang e os seus companheiros, Kronika foi derrotada, mas a Coroa, necessária para repor o equilíbrio do Tempo, foi destruída.

AfterMath pega na história imediatamente a seguir ao combate final quando Raiden e Liu Kang se apercebem de que a Coroa é essencial para repor o equilíbrio das Realms. Entra em cena o feiticeiro Shang Tsung surge com um plano engenhoso para a recuperar.

A sua ideia é de retroceder no tempo com NightWolf e Fujin e reaver a Coroa antes de Kronika a chegar a possuir. Mas, será que os planos de Shang Tsun são mesmo assim?

Novamente a NetherRealm Studios conseguiu criar uma história com um enredo interessante em redor do seu jogo de luta, apesar desta segunda metade da história se dividir em apenas 6 capítulos (terminámos em pouco menos de 4 horas).

Gostaríamos que houvesse mais, pois a partir de certa altura a própria história torna-se bastante cativante e não apenas pela possibilidade de lutar com Sheeva, Fujin ou Shang Tsung.

E os dois primeiros lutadores dos que referi acima, fazem parte do trio de novidades que a expansão traz. São eles, Sheeva, Fujn e RoboCop (crossover com a série RoboCop).

Gostámos bastante destes novos personagens (só os dois primeiros se encontram no Modo História, claro) e podemos afirmar que se tratam de excelentes adições a Mortal Kombat XI.

Novos Personagens

Fujin, o irmão de Raiden e Deus do Vento é um dos novos personagens e que se estreou em Mortal Kombat no longínquo Mortal Kombat 4. Fujin tanto pode usar os seus poderes sobre o vento para lançar ataques de longe, como pode usar a sua espada para ataques mais de proximidade.

Trata-se dessa forma, dum lutador equilibrado, mas com preponderância no uso do seu poder do vento para manter os inimigos ao largo.

Sheeva é a personagem com a qual gostei mais de jogar. Pertencente à mesma raça de Goro, os meio-humanos e meio-dragões Shokan, e a sua estreia surgiu em Mortal Kombat 3.

Os seus 4 braços são poderosas armadilhas que rapidamente podem despedaçar um inimigo ou apanhá-lo em pleno ar. Ótima para ataques e defesas de proximidade também tem ataques poderosos envolvendo saltos, como o Jump Crush que lhe permite usar a sua força bruta para derrubar inimigos.

Por fim o Robocop, personagem que todos conhecemos, é um crossover (já houve vários no passado, como Joker, por exemplo) e que, apesar de não pertencer ao modo história, entra em Mortal Kombat XI Aftermath just for the fun.

Apesar de ser divertido jogar com Robocop (com voz do ator dos filmes, Peter Weller) acabou por não me convencer totalmente.

É, por razões óbvias, mais lento, e tem ataques poderosos à distância, fazendo uso da sua arma ou do seu Assault Rifle. A sua armadura permite-lhe ainda alguma proteção extra.

Existem dois regressos bastante interessantes em Mortal Kombat XI e que tornam os combates bastante mais empolgantes. Por um lado temos as Stage Fatalities que permitem usar elementos presentes nos cenários para ataques especiais. Trata-se de um regresso que fazia falta e que a maior parte dos jogadores apreciam.

Por outro lado, as Friendships também regressam. Apesar de haver quem afirme que as Friendships desvirtuam a essência de Mortal Kombat, que quer Finishes violentos e brutais como sempre, esta inclusão não prejudica nem fere a jogabilidade. Aliás, torna o jogo mais imprevisível e, porque não, bem-disposto.

Veredicto: AfterMath não se trata apenas de um mero pack de lutadores. Adiciona bastante conteúdo ao jogo original enriquecendo-o e tornando-o mais robusto acabando por justificar a sua existência dessa forma. Novos lutadores, novos cenários, a continuação (apesar de curta) da História, Stage Fatalities, Friendships, opções de personalização dos personagens,…são argumentos mais que suficientes para os fãs de Mortal Kombat XI virem a apreciar igualmente esta expansão.

AfterMath pode ser adquirido de várias formas: