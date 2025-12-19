The Game Awards trouxeram novidades para Saros

Foi em pleno evento dos The Game Awards que a Housemarque decidiu revelar novas e frescas novidades acerca de Saros o seu próximo jogo de ficção.

Tal como aqui tínhamos indicado, Saros é o próximo titulo futurista de ação da equipa finlandesa da Housemarque (Returnal, Nex Machina e Resogun).

O jogo encontra-se a gerar fortes expetativas e em plenos The Game Awards ganhou particular destaque, não só pelo anuncio da data de lançamento como pela disponibilização de um novo trailer revelando bastante mais sobre este novo, estranho e perigoso mundo.

A ação do jogo decorre na colónia perdida de Carcosa, na qual, e sob a sombra de um eclipse ameaçador, o jogador assume o papel de Arjun Devraj, um poderoso Soltari determinado a encontrar alguém crucial do seu passado. Arjun é interpretado por Rahul Kohli, que lidera um rico e vasto elenco de vozes.

Entre os atores em destaque encontram-se Jane Perry (Returnal) como Sheridan Bouchard, Ben Prendergast (God of War: Ragnarök) como Jerome Jackson, David DeSantos como Sebastian Torres, Adriyan Raye (South of Midnight) e Shunori Ramanthan, entre outros. Os jogadores irão encontrar este elenco em The Passage, o hub central antes de cada tentativa, bem como através de exploração, hologramas Soltari e registos de áudio.

O trailer agora revelado (podem ver imediatamente acima) mostra ainda algumas novas sequências de combate, confrontos contra flora e fauna carcosana, e um primeiro olhar sobre Prophet, um dos inimigos chave do jogo.

A Housemarque confirmou ainda que Saros introduzirá a habilidade de parry, que permitirá refletir projéteis inimigos com um timing perfeito utilizando o botão R1, oferecendo opções adicionais no combate.

Edições digitais de Saros

Saros, Edição Digital Standard: 79,99€

Saros, Edição Digital Deluxe: 89,99€. A Edição Digital Deluxe de Saros permitirá jogar o título 48 horas antes do seu lançamento e inclui fatos especiais inspirados em jogos dos PlayStation Studios, como Returnal, God of War e Ghost of Yōtei.

De realçar que quem reservar antecipadamente Saros em qualquer uma das edições receberá a armadura especial "Hands of Shore Armour".

A equipa da Housemarque revelou ainda que Saros apresentará melhorias adicionais para a Playstation 5 Pro.