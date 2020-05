Mortal Kombat 11 é o último jogo de uma das séries de videojogos mais conhecidas do mundo. Série essa que, inclusive, já teve direito a presenças na 7ª Arte com alguns filmes de sucesso variado.

O combate é intenso e brutal e de forma a incluir um pouco de insanidade bem-humorada, a Warner Bros e a NetherRealm Studios decidiram trazer de regresso as Friendships.

A Warner Bros e a NetherRealm Studios vieram revelar recentemente o regresso das Friendships (‘Amizades’ em português).

Estas ‘Amizades’ são uma forma menos violenta de terminar um combate (mediante certas condições), quando o nosso adversário já se encontra nocaute e à espera do golpe final.

Trata-se duma forma bastante cómica de terminar os combates, sem ter de recorrer aos fantásticos Fatalities, tão característicos da série e adorados pelos jogadores. Imaginem o que será, terminarem um combate a cantar os parabéns ao adversário?

Há quem defenda que as Friendships vieram desvirtuar Mortal Kombat. O que acham vocês?

As Friendships ficarão disponíveis a partir do próximo dia 26 de maio como parte de um Update gratuito de Mortal Kombat 11.

Entretanto, por volta da mesma data, surgirá a primeira expansão de história da franquia, AfterMath, que dá continuidade à saga épica e inclui novos personagens jogáveis – Fujin, Sheeva, e Robocop.

Um pormenor que não poderia deixar de realçar é o facto de RoboCop, o mais famoso policia cibernético da 7ª arte, marcar a sua estreia em Mortal Kombat com a preciosa colaboração do próprio ator Peter Weller, que desempenhou o papel nos primeiros filmes da série: “RoboCop” (em 1987) e a sequela “RoboCop 2” (em 1990).

E entre as novidades encontra-se o regresso das Stage Fatalities favoritas dos fãs, Arenas Klássicas (Dead Pool e Soul Arena).

Podem assistir de seguida ao trailer de gameplay de Mortal Kombat 11: Aftermath onde podemos ver Fujin, Sheeva e Robocop em ação assim como também se conseguem ver os novos cenários Dead Pool, Soul Chamber, Kronika’s Keep e RetroKade. Tudo isto fará parte do DLC a chegar no final de maio.

AfterMath e as suas novidades (assim como as Friendships) chegam a 26 de maio.