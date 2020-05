Microsoft Solitaire comemora 30 anos… quem nunca jogou o Solitário do Windows?

Provavelmente foi o jogo com mais relevância nos computadores nos últimos 30 anos. Poderão não haver dados que corroborem esta probabilidade, mas não deverá existir ninguém que use computadores desde 1990 que nunca tenha jogado Solitário. À parte desta estatística, a Microsoft incluiu o jogo no seu sistema operativo Windows desde o Windows 3.0. O jogo foi desenvolvido em 1989 por Wes Cherry. O verso dos cartões foi desenhado pela funcionária da NeXT, empresa de Steve Jobs, Susan Kare.

A Microsoft criou o Solitaire para aproximar as pessoas do uso do sistema operativo. Com isso, a empresa queria também ajudar os utilizadores que ainda não estavam familiarizados com as interfaces gráficas do sistema. Como, por exemplo, com o uso do rato, na técnica necessária “arrastar e largar”.

Jogo do Solitário da Microsoft faz 30 anos no Windows

Possivelmente poderá ser uma surpresa para alguns que o jogo Solitaire (solitário) ainda seja imensamente popular até hoje. Segundo a Microsoft, o Microsoft Solitaire Collection agrega mais de 35 milhões de jogadores por mês em mais de 200 países, em 65 idiomas diferentes. Assim, todos os dias, mais de 100 milhões de mãos são jogadas.

Se perguntarmos a um grupo de utilizadores “da velha guarda”, seguramente as suas primeiras memórias de jogos visarão histórias fantásticas sobre a primeira vez que mataram um vilão em Doom, exploraram os exuberantes mundos de Myst ou foram caçar em The Oregon Trail.

Contudo, para muitos outros, o Solitário foi o primeiro jogo que jogaram num computador. As pessoas mal ligavam o Windows, procuravam pelas pastas e a pasta dos jogos atraía. As cartas, uma imagem muito familiar, atraíam de imediato.

Jogar ao Solitário para treinar o rato nas janelas do Windows

A versão do Solitaire que todos conhecemos e amamos estreou-se há 30 anos, mais especificamente no dia 22 de maio de 1990, como parte do Windows 3.0. O jogo não era apenas uma ótima maneira de passar o tempo, mas também ajudava dezenas de pessoas a aprender a arrastar e largar itens no ecrã com auxílio do rato.

O uso do rato, na altura, era algo novo, era um salto enorme do uso intensivo dos atalhos pelas teclas do teclado, para os ícones e movimentos de um cursor no ecrã. Esta era uma nova e revolucionária ferramenta que chegava ao Windows. Assim, e mostrando a popularidade e importância deste jogo, o Microsoft Solitaire foi introduzido no World Video Game Hall of Fame pelo Strong National Museum of Play, em 2019.

