Signal: A app mais segura para comunicações passou a suportar PINs

A segurança é provavelmente o mais importante requisito das plataformas de comunicação. No entanto, também é verdade que uma boa parte dos utilizadores finais não se preocupam muito com isso. Uma das plataformas de comunicação que garante mais segurança aos utilizadores chama-se Signal.

Recentemente esta plataforma passou a usar PINs.

A privacidade é hoje um requisito fundamental na maioria dos serviços que existem para troca de mensagens. No que diz respeito a serviços de mensagens, temos como exemplo o Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Google Allo, entre outros.

O Signal é uma plataforma de comunicação que pertence à Open Whisper Systems e está disponível para iPhone/iPad e também para Android. Esta app usa simplesmente o número do cartão SIM do smartphone e os contactos que temos registados. Não há logins separados, usernames, password, etc.

Principais caraterísticas do Signal

Mensagens cifradas end-to-end

Bom desempenho

Possibilidade da criação de grupos

Partilha de ficheiros multimédia

Possibilidade de apagar mensagens

Possibilidade de “destruir conversas”

Recentemente esta app passou a suportar PINs. Com esta funcionalidade está garantida ainda mais segurança, especialmente no processo de passar para um novo smartphone. Os PINs guardam de forma cifrada a informação que está guardada na app. Dessa informação fazem parte dados do perfil, definições e contactos.

Esta app não apresenta qualquer tipo de publicidade e é completamente gratuita. Se procuram uma app de comunicações que garante a segurança, então experimentem esta app/serviço. Além da versão para Android e iOS, existe também uma versão para desktop.

Signal