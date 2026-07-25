Christopher Nolan fez o que parecia impossível. Entenda a tecnologia por detrás de “A Odisseia”

Com "A Odisseia", Christopher Nolan voltou a colocar o IMAX no centro da discussão. O realizador tornou-se o primeiro a filmar uma longa-metragem inteiramente com câmaras IMAX de película de 70 mm, um feito que obrigou ao desenvolvimento de uma nova geração de câmaras. Mas o que distingue este formato do cinema convencional e por que motivo tem recebido tanta atenção?

Muito mais do que um ecrã gigante

Quando se fala em IMAX, a maioria das pessoas pensa imediatamente num ecrã maior. No entanto, trata-se de um sistema completo que engloba a captação da imagem, a projeção, o som e até a arquitetura da própria sala.

Nas salas IMAX concebidas para o formato original, o ecrã é significativamente mais alto do que nos cinemas convencionais e pode apresentar uma proporção de imagem até 1.43:1.

O resultado é uma imagem que ocupa uma parte muito maior do campo de visão do espectador, aumentando a sensação de imersão.

O realizador Christopher Nolan defende essa filosofia há mais de duas décadas, pois, na perspetiva do realizador, não basta projetar um filme num ecrã maior. Segundo ele, a imagem tem de ser captada com qualidade suficiente para tirar verdadeiro partido desse espaço.

"Filmado em IMAX" ou "filmado para IMAX"?

Uma das maiores confusões surge na terminologia utilizada pelos estúdios. Quando um filme é apresentado como "filmado em IMAX" significa que foi captado com câmaras certificadas pela IMAX. Dependendo da produção, essas câmaras podem ser digitais ou, como acontece em "A Odisseia", câmaras IMAX de película de 70 mm.

Já um filme "filmado para IMAX" segue um processo diferente. A produção é captada com câmaras convencionais e, posteriormente, passa pelo processo de remasterização digital da IMAX, conhecido como Digital Media Remastering (DMR).

Durante esse processo, a imagem e o som são otimizados para tirar partido das características das salas IMAX. O resultado pode ser excelente, mas a informação registada continua a ser a mesma da captação original. É semelhante a ampliar uma fotografia, ou seja, a apresentação pode melhorar, mas não é possível criar detalhe que nunca foi registado.

Por que motivo Christopher Nolan prefere película?

Numa altura em que praticamente toda a indústria cinematográfica utiliza câmaras digitais, Christopher Nolan continua a defender a película por razões técnicas e artísticas.

Ao contrário de um sensor digital, a película regista a luz através de uma emulsão composta por cristais de halogeneto de prata. Este processo químico produz uma textura muito característica, transições suaves entre luz e sombra e uma grande riqueza tonal, qualidades que Nolan considera particularmente importantes para contar histórias no grande ecrã.

Embora as câmaras digitais atuais tenham atingido níveis extraordinários de qualidade, o realizador acredita que a película continua a oferecer uma aparência mais orgânica e uma latitude de exposição excecional, preservando detalhes tanto nas zonas muito claras como nas mais escuras da imagem.

O que torna o IMAX 70 mm tão especial?

A principal diferença está na dimensão da imagem registada. Embora tanto o 70 mm convencional como o IMAX utilizem película de 70 milímetros de largura, o funcionamento é diferente.

No 70 mm tradicional , cada fotograma ocupa cinco perfurações e desloca-se verticalmente.

, cada fotograma ocupa cinco perfurações e desloca-se verticalmente. Já no IMAX 70 mm, a película desloca-se horizontalmente e cada fotograma ocupa 15 perfurações.

Na prática, cada imagem registada é cerca de três vezes maior. Essa superfície adicional permite captar uma quantidade extraordinária de detalhe, reduz significativamente a perceção da granulação e mantém uma nitidez impressionante mesmo quando projetada em ecrãs de grandes dimensões.

Como a película não é composta por píxeis, não existe uma equivalência rigorosa entre IMAX 70 mm e resoluções digitais como 12K ou 16K. Ainda assim, o formato é amplamente considerado como aquele que oferece a maior capacidade de registo de detalhe alguma vez utilizada em longas-metragens comerciais.

Porque é que ninguém tinha conseguido fazer isto antes?

Filmar uma longa-metragem inteira em IMAX de película era, até agora, praticamente inviável. As câmaras IMAX sempre foram muito maiores e mais pesadas do que as câmaras convencionais.

Além disso, produziam um nível de ruído tão elevado que dificultavam a gravação de diálogos sincronizados, obrigando frequentemente a recorrer à dobragem em estúdio durante a pós-produção.

Mais, cada carregamento de película permite apenas alguns minutos de filmagem antes de ser necessário substituir o rolo, tornando todo o processo mais lento, mais exigente e significativamente mais dispendioso.

Por essa razão, Nolan utilizou o IMAX apenas em determinadas sequências de filmes como "The Dark Knight", "Interstellar", "Dunkirk" ou "Oppenheimer".

Para "A Odisseia", em colaboração com a IMAX e com o diretor de fotografia Hoyte van Hoytema, foi desenvolvida uma nova geração de câmaras, mais silenciosa e acompanhada por uma nova caixa insonorizada, tornando possível gravar diálogos diretamente durante a rodagem e utilizar o formato ao longo de todo o filme.

Ver "A Odisseia" em IMAX não significa ver em IMAX 70 mm

Outro aspeto pouco conhecido é que nem todas as salas IMAX oferecem exatamente a mesma experiência. A grande maioria utiliza projeção digital, que continua a proporcionar excelente qualidade de imagem, mas não projeta película IMAX 70 mm.

Atualmente, existem apenas cerca de quatro dezenas de salas em todo o mundo capazes de projetar filmes neste formato. A maioria localiza-se nos Estados Unidos e no Canadá, existindo algumas no Reino Unido, Bélgica, França, Chéquia e Austrália. Por cá, Portugal dispõe de salas IMAX digitais, mas não possui qualquer sala equipada para projeção IMAX 70 mm em película.

Isto significa que, mesmo quando um filme é captado no formato original escolhido por Christopher Nolan, a maioria dos espectadores verá uma versão digital preparada para preservar, tanto quanto possível, as características da obra.

Uma filosofia de cinema

Christopher Nolan costuma afirmar que um filme deve ser captado com a maior qualidade possível desde a sua origem.

Na sua perspetiva, a tecnologia não serve apenas para produzir imagens mais nítidas, mas também para reforçar a narrativa, aumentar a escala das cenas e criar uma experiência mais envolvente para o espectador.

Mesmo sabendo que a maioria do público verá os seus filmes em projeção digital, Nolan acredita que começar pelo melhor negativo possível beneficia todas as versões finais.

Em resumo, o IMAX 70 mm não representa apenas um formato de captação, mas uma filosofia de realização em que cada detalhe técnico é colocado ao serviço da experiência cinematográfica.