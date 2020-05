Vai trocar de pneus? Saiba o que é o número DOT

Está a precisar de comprar pneus para o seu carro? Como base da decisão para aquisição, apenas tem em conta o tamanho e o preço? Espere… e leia todo este artigo antes de comprar!

Hoje em dia vende-se e compra-se de tudo na internet… até medicamentos! No entanto, é importante que se saiba o que se está a comprar. No segmento automóvel é comum procurarem-se componentes ao melhor preço/qualidade. No caso dos pneus, sabe como verificar a data de fabrico?

Foi através de uma publicação nas redes sociais que a GNR publicou uma dica interessante para verificar a data de fabrico dos seus pneus. Para saber a data de fabrico dos seus pneus basta que procure na sua lateral uma área, geralmente um pouco menos bem acabada que as restantes, um conjunto de números e letras inscritos (código DOT): os últimos quatro algarismos correspondem à data de fabrico do pneu.

DOT – O número que lhe diz o ano e semana de fabrico de pneus

A marcação DOT indica a conformidade do pneu com as normas e resume informação importante sobre o produto. Nesse informação é possível saber, por exemplo, a data de fabrico. É composto por 4 números que indicam a semana de fabrico e o ano.

Exemplo: DOT B94W HWNX 3903

B9 : Código da fábrica onde o pneu foi fabricado.

: Código da fábrica onde o pneu foi fabricado. 4W : Código dimensional próprio do fabricante.

: Código dimensional próprio do fabricante. HWNX : Código opcional próprio do fabricante

: Código opcional próprio do fabricante 3903: Data de fabrico do pneu. Aqui, o pneu foi fabricado na 39.ª semana do ano 2003

Vai trocar de pneus? Não compre velho por novo!Confirme quando é que o pneu foi fabricado, procurando na sua lateral… Publicado por GNR – Guarda Nacional Republicana em Quinta-feira, 21 de maio de 2020

Sabiam que os próprios pneus tinham esta informação? Na compra de pneus é também importante que saibam o que indicam as 3 informações da etiqueta autocolante. A etiqueta que vem com os pneus novos é algo a que poucos ligam. Na verdade, esta e etiqueta da UE fornece informações ambientais e de segurança importantes. Tal informação pode ajudar a comparar quanto à aderência em piso molhado, eficiência de combustível e ruído. Pode saber mais no link seguinte.

