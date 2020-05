Microsoft Surface Duo terá câmara de 11 MP, Snapdragon 855 e 6GB de RAM

Em outubro de 2019, a Microsoft anunciou dois novos produtos dobráveis: o Surface Neo, que foi o primeiro dispositivo dobrável da empresa, e o Surface Duo.

Até à data muito pouco se sabia acerca do Surface Duo, mas agora um leak deixou a descoberto algumas das características principais deste equipamento. De acordo com as informações disponíveis, o dispositivo terá uma câmara de 11 MP, um processador Snapdragon 855 SoC e ainda 6GB de RAM.

Leak ao Surface Duo da Microsoft revela SoC Snapdragon 855

Algumas informações já conhecidas, indicam que este dobrável da empresa de Redmond terá dois ecrãs de 5,6 polegadas, com 4,8 mm de espessura e resolução 1800 x 1350. Os ecrãs também estão adaptados para serem compatíveis com a Surface Pen.

Mas agora, através de um leak revelado, ficamos a saber que o Surface Duo terá um processador Qualcomm Snapdragon 855 SoC, 6 GB de RAM e ainda armazenamento interno de 64 GB ou 256 GB.

Relativamente a fotografia, o dispositivo virá com uma câmara de 11 MP f / 2.0 1.12um, que se encontra na zona superior do ecrã direito. Por sua vez o ecrã será AMOLED com 401 ppi.

De acordo com os dados obtidos na divulgação, a bateria do Surface Duo terá uma capacidade de 3.460 mAh, com suporte para carregamento rápido através de USB-C. Há ainda a nota de que a atual versão de testes não tem disponível carregamento sem fios, nem a opção NFC.

Ao nível do sistema operativo, tudo indica que o equipamento venha com o Android 10, no entanto deverá ser atualizado para a versão 11.

A Microsoft pretende ter concluída a versão final das apps pré-instaladas no Surface Duo até ao final do mês de junho. Todas estas aplicações estarão adaptadas para funcionar em ambos os ecrãs. No entanto, como sabemos, nem todas as apps desenvolvidas por terceiros suportam essa funcionalidade.

O Surface Duo deverá ainda ter um sensor de impressão digital e espaço para um nanoSIM.