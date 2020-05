Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

O que se pode estar a passar com a bateria do meu Xiaomi?

Caríssimos, estou a ficar preocupado. De um dia para o outro, o meu Xiaomi resolveu que a bateria iria passar a durar menos de um dia (leia-se 24 horas). Normalmente, costumava durar dois ou três dias. Podem dar-me uma ajuda? Informo que não alterei a intensidade de utilização. O meu agradecimento antecipado. José Moreira

José,

Podem existir várias razões para essa mudança de comportamento nos consumos de bateria, sem que implique uma avaria ou um problema no smartphone.

O que muitas vezes acontece é que após uma atualização do sistema operativo, ou no seu caso a MIUI, existam problemas que não são de imediato detetados e que se manifestem dessa forma.

Recentemente a MIUI foi vítima de uma dessas situações, como poderá ler no artigo abaixo:

Outra possibilidade é a instalação de uma app que esteja a ter um comportamento errático ou a estar a correr em fundo, sem qualquer necessidade e com consumos mais agressivos.

Poderá ver o nosso guia abaixo para perceber se existe uma dessas apps mais gulosas.

Por fim, e como uma ajuda para o futuro, deixamos um artigo onde descrevemos várias medidas que pode tomar para refrear os consumos anormais de bateria no seu smartphone.

Tente perceber qual destas fontes é a origem do seu problema e trate dela. Se ainda assim não conseguir encontrar a causa, o melhor poderá ser mesmo a procura de uma avaliação do hardware, em especial do componente que se queixa, a bateria.

[Respondido por Pedro Simões]

Como ligo um tablet à minha impressora HP?

Boa noite. Venho por este meio ,expor meu problema a quem de direito,visto ler os conteúdos desta página no portal SAPO há alguns anos e achar interessante. Sendo especialistas, gostaria que me esclarecessem e ajudar a dar os passos corretos, se possível. Comprei impressora a laser nova nunca tive grande experiência com impressoras, é uma HP LASER JET PRO MFP M28W e que tem um CD para configurar. O problema é que a impressora foi para oferecer à minha mãe para casa dela, e o tablet asus que ela tem não suporta CD, e eu ouvi dizer que site da HP tem como fazer a instalação da impressora para estar ligada depois Wi-Fi ou USB ao tablet sem necessidade do CD, verdade? Já agora, antes de eu entrar no site da HP, poderiam em traços gerais deixar aqui os passos desde a retirada da impressora da caixa e ligar à tomada, o que devo fazer de seguida para ficar ligada ao tablet asus da minha mãe. Obrigado pela atenção e fico aguardar um contacto e esclarecimento vosso o quanto antes. Boa semana.

Tratando-se de um tablet Asus, com o sistema operativo Android, terá de ser instalada a aplicação disponibilizada pela HP para por enviar os pedidos para a impressora.

Chama-se HP Smart:

Essa impressora suporta imensos serviços de impressão, como Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct, HP Print for Chrome, Samsung Print Service Plugin, entre outros, pelo que pode utilizar qualquer destes serviços para tratar das impressões. No entanto, a app HP Smart, por si só, consegue tratar do que precisa, sem serviços adicionais.

A configuração é intuitiva e, claro, se necessário tem sempre disponível o manual do utilizador que vem junto com a impressora. Só precisa de se certificar que o Wi-Fi está ligado na impressora e que, se assim necessitar, que tem uma conta corretamente configurada

Assim, tanto pode recorrer a uma conta HP onde a impressora deve ser configurada, para que o tablet lhe dê ordem de impressão, como associar a impressora ao Google Cloud Print e usar esse serviço no Android, como usar o Wi-Fi Direct. Este último, é mesmo capaz de ser o mais simples, bastando ligar à rede Wi-Fi da impressora e dar ordem de impressão direta a partir do tablet. Há várias possibilidades, só tem de escolher qual prefere… ou optar por uma se a outra não funcionar.

[Respondido por Hugo Cura]

Que aspirador robot aconselham para a minha casa?

Boa tarde Moro num apartamento e queria comprar um aspirador robot. Como existem muitas marcas estou confuso qual comprar. Podem ajudar-me? Eu queria comprar até mais ou menos 300 euros. Tenho poucas carpetes e na maior parte da casa tenho madeira. não necessito obrigatoriamente da mopa, porque só tenho uma cozinha pequena. Não tenho animais mas queria um produto com grande poder de sucção. Qual aconselham ? Obrigado jose luis santos

Boa tarde e obrigado pelo seu contacto.

Tendo em conta as necessidades que nos apresenta, tomámos conhecimento de um equipamento ECOVACS Deebot 600 que se encontra disponível na FNAC (loja física e online), com um PVP recomendado de 299€, precisamente o valor que pretende gastar.

É um robô de entrada de gama, mas com uma boa performance de limpeza, sistema max para tapetes (aumenta a potência de sucção) e mesmo que não necessite, vem com um tanque suplementar caso pretenda passar a pano a sua casa (com água ou a seco) o que, tendo em conta que tem chão de madeira, dá um excelente acabamento de limpeza.

Esperamos ter ajudado.

[Respondido por Vitor Martins]

Como ter de voltar o Android 10 no Xiaomi Mi A2 Lite?

Boa noite, Precisava da vossa ajuda para o seguinte. Tenho um Xiaomi Mi A2 Lite que já tinha atualizado para Android 10 mas que devido a uma queda teve de substituir o ecra e foi restaurado para a versão Android 9 e agora não me surge a possibilidade de atualizar para Android 10. Existe alguma forma de conseguir voltar a instalar o Android 10? Obrigado José Machado

José,

Há alguns pontos na sua descrição que nos deixaram com algumas dúvidas. De qualquer modo, ficam aqui algumas considerações que consideramos importantes.

Sendo que a reparação do equipamento abrangia apenas a (aparente) troca do ecrã, parece pouco lógico que tenha sido necessária um restauro ao Android.

Ainda assim, e assumindo que pode ter existido uma necessidade dessa reposição, é estranho que esta tenha voltado para o Android 9.

Dizemos isto porque sempre que existe uma atualização, o novo sistema operativo passa a ser o presente e usado. A versão anterior é removida e deixa de estar disponível de futuro.

Por fim, e respondendo diretamente à sua questão, recordamos que a distribuição do Android 10 para o Xiaomi Mi A2 está parada. Problemas graves nesta versão levaram a que fosse interrompida até que estes sejam resolvidos pela marca chinesa.

Assim, o que deverá fazer é mesmo só esperar que a versão final seja lançada para todos os utilizadores, de forma global.

[Respondido por Pedro Simões]

O Facebook é mesmo um site perigoso de usar no escritório?

Boa tarde. Sou leitor dos vossos conteúdos, que recomendo sempre vivamente. Sou contabilista certificado por conta de outrém. Trabalho em open space, no escritório, e também a partir de casa. Uso o facebook em casa para algumas pesquisas, pois tem grupos de partilha de documentos entre contabilistas, pdf, excel, e pouco mais. É uma ferramenta utilizada por milhares de contabilistas, sendo lá que muitos deles se informam e trocam ideias. A própria bastonária da nossa ordem, está sempre a publicar informações importantes para a nossa atividade. No entanto, a minha empresa como que, em virtude de alguns ataques no Facebook verificados a grandes empresas há cerca de 1 ou 2 anos, decidiu retirar o facebook dos sites fidedignos, invocando que não é de forma alguma seguro. Pergunto, isto é mesmo assim? Que perigos há para uma Empresa, se um colaborador entrar no facebook, no PC normal de trabalho, ligado ao servidor da Empresa, tal como outro site qualquer? Apenas temos acesso ao facebook quando ligados ao servidor WIRELESS, a partir dos nossos telemóveis pessoais. Mas isso não envolve os mesmos riscos que aceder no Desktop da Empresa? Que riscos estão na verdade associados ao uso pessoal do facebook, para fins profissionais, desta rede social ou outra? Recorde-se que temos acesso ao whatsapp, por exemplo. Pedro Silva

Pedro,

O Facebook, e as redes sociais em geral, são uma ótima ferramenta de trabalho. E, de facto, são bastante seguros. É natural que quanto maior for o número de utilizadores de determinado serviço, mais apetecível se torna para ser alvo de ataque, e o facto se esses evento serem raríssimos, é uma grande prova de que os serviços são bastante seguros.

No entanto, a proteção da rede interna de uma empresa é muito importante, é por vezes o que de mais valioso uma empresa tem para preservar, e é perfeitamente compreensível que a sua empresa tenha tomado essa decisão, seja por mero zelo, seja para cumprir uma norma de segurança da informação.

Mas o problema principal não é, de facto, o serviço em si. O problema é o que os utilizadores, inadvertidamente, podem fazer com conteúdos retirados da rede social. Por exemplo, um ficheiro Excel pode ter uma macro com uma particularidade destruidora, ou que de alguma forma seja capaz de extrair informação útil (para o atacante) de um qualquer computador.

O tal servidor Wireless, a que os smartphones podem aceder e que já permite o acesso ao Facebook, certamente não partilha a rede com a rede interna da empresa (que exigirá uma VPN para lhe poder aceder remotamente), e logo daí fica claro que os riscos são totalmente diferentes.

Agora, naturalmente que surge a questão: porquê só o Facebook, e não serviços como WhatsApp, Linkedin, Twitter, entre outros? Bem, quem o fez, terá as suas razões, mas é provável que tenha algum indicador que lhe diga o volume de tráfego de cada um desses serviços, e o Facebook poderá ser o que se destaca consideravelmente de todos os outros.

Em resumo, e na minha opinião, a empresa terá como principal preocupação a proteção da sua rede interna, procurado afastar as mais prováveis/possíveis origens de ameaças.

[Respondido por Hugo Cura]

Android 10 está a estragar-me o Mi A3, que posso fazer?

Boa tarde, Já tenho o Android 10 instalado no meu Xiaomi mi a3, que nunca funcionou na perfeição. Há cerca de uma semana teve uma atualização de segurança e durante pouco tempo melhorou, tendo depois voltado ás falhas que tinha. O que poderei agora fazer? João Santos

João,

Como poderá ter acompanhado no Pplware, a versão final do Android 10 para o Mi A3 tem trazido muitos problemas, de todas as vezes que foi sendo lançada.

Com muitos problemas associados, a Xiaomi tem optado por retirar essa atualização poucas horas depois de serem lançadas.

Assim, a única solução que tem, infelizmente, é aguardar que surja a versão final desta atualização, para assim o seu Xiaomi Mi A3 ficar sem problemas.

A versão global está já a ser distribuída, pelo que não deve tardar a estar disponível.

[Respondido por Pedro Simões]

