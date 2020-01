Com cada vez mais novidades e o Android 10, a MIUI 11 tem conseguido dar aos smartphones da Xiaomi melhorias substanciais. Esta está já a chegar a quase todos os equipamentos da marca, mostrando assim o compromisso da Xiaomi.

No meio de todas estas novidades e melhorias, parece que há problemas pouco visíveis. As queixas começam a surgir e mostram que a MIUI 11 pode estar a estragar a autonomia das baterias dos smartphones Xiaomi.

Problemas nas baterias dos Xiaomi

As queixas parecem por agora estar a centrar-se no Xiaomi Mi 9T, mas dão conta de que a autonomia destes smartphones caiu de forma significativa depois da última atualização. Esta veio com o Android 10 e as correções de segurança de janeiro.

O que é relatado, é uma redução na autonomia destes smartphones onde a MIUI 11 está presente. Os tempos de duração das baterias parecem cair das 9 ou 10 horas de duração para umas muito mais baixas 6 ou 7 horas. A única alteração aparente é mesmo a chegada da atualização da Xiaomi.

Consumos elevados de energia

As primeiras avaliações apontam para a forma como o Android 10 estará a fazer a gestão da energia, que consome cerca de 30% da bateria. Nas várias soluções apresentadas como possíveis de solucionar o problema é recomendada a redução das apps lançadas no arranque.

É ainda aconselhada a limpeza das caches ou o simples reiniciar dos equipamentos. Por fim, sobra sempre o restauro dos smartphones. Essas soluções não estão a ser consensuais, ao funcionarem de forma diferente entre os utilizadores e os smartphones.

Quebra não esperada na autonomia dos smartphones

Na verdade, este não é um problema novo na Xiaomi e na MIUI. Já na migração destes smartphones para o Android 9 houve relatos de problemas com a autonomia e a gestão da bateria nos equipamentos. Na altura o problema acabou por ser eventualmente resolvido com uma atualização.

Como é normal nestas situações, o problema deverá ser possível de resolver com uma correção de software. Espera-se que a Xiaomi lance rapidamente uma correção para acabar com esse consumo anormal de bateria.